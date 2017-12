Copa: mulheres serão 41% da audiência As mulheres deverão compor 41% da audiência das transmissões da Copa do Mundo de 2006 pela televisão, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira pela Agência Initiative - empresa especializada em análise de audiências de eventos esportivos. O estudo mostra que houve um aumento significativo na participação feminina na audiência já a partir da Eurocopa 20004. Na época, a medição mostrou que as mulheres eram 40% dos que viram a principal competição do futebol no continente pela TV. De acordo com a agência, a progressiva popularidade dos jogadores; suas aparições públicas regulares e a transformação de muitos deles em personalidades de midia, estão entre os principais fastores que contribuíram para o aumento do interesse feminino pelo futebol. Em uma comparação entre os países europeus, o estudo mostra que a Alemanha e o Reino Unido lideram o ranking da audiência feminina, com 42%.