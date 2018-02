Copa: Nigéria insiste na candidatura O governo da Nigéria manteve nesta terça-feira sua intenção de liderar um grupo de países africanos dispostos a sediar a Copa do Mundo de 2010, apesar das negativas do presidente da Fifa, Joseph Blatter. ?Respeitamos o presidente da Fifa, mas consideramos prematuro que ele desautorize a candidatura de um país antes mesmo que se examine a proposta oficialmente?, disse Segun Odegbami, diretor do grupo que promove a candidatura nigeriana. A Nigéria estuda a possibilidade de organizar a copa ao lado de Camarões, Gana, Benin e Togo. Segundo Blatter, a candidatura conjunta contraria os regulamentos da Fifa. O dirigente lembrou as regras só podem ser quebradas em ?circunstâncias excepcionais?, como foi o caso da Copa de 2002, organizada por Coréia do Sul e Japão. A Fifa já decidiu que a Copa de 2010 será realizada na África, mas além da Nigéria, o Egito, Marrocos, Tunísia e África do Sul também se apresentam como candidatos.