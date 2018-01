Copa Ouro: Colômbia elimina México A seleção da Colômbia venceu o México por 2 a 1, neste domingo em Houston, EUA, e se classificou para a fase semifinal da Copa Ouro, que está sendo disputada nos Estados Unidos. A equipe colombiana vai enfrentar, na semifinal, o vencedor de África do Sul e Panamá, que se enfrentam ainda neste domingo. Os gols aconteceram no segundo tempo. A Colômbia saiu na frente com o gol de Castrillón, aos 14 minutos. Galindo empatou aos 20 minutos e Aguilar fez o gol da vitória colombiana aos 30 minutos.