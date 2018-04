Copa Ouro: EUA derrotam Coréia Com uma grande atuação do goleiro Kasey Keller, a seleção dos Estados Unidos derrotou a Coréia do Sul, por 2 a 1, em partida válida pela Copa Ouro, no Estádio Rose Bowl, diante de 40 mil torcedores. Além de boas defesas, Keller ainda defendeu um pênalti cobrado por Yoo Sang-Chul, aos oito minutos de jogo. Donovan e Beasley fizeram os gols norte-americanos, enquanto Song Chong-Gug descontou para os asiáticos. Estas seleções, que estarão na Copa do Mundo, figuram no Grupo B, ao lado de Cuba, que estréia na competição nesta segunda-feira contra os Estados Unidos. Pelo Grupo A, o México derrotou El Salvador, por 1 a 0, gol de Jair García, aos 30 minutos de jogo. Os próximos duelos da Copa Ouro vão reunir, em Miami: Costa Rica x Trinidad & Tobago e Equador e Haiti.