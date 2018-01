Copa Ouro: Honduras elimina Costa Rica A seleção de Honduras se classificou para a fase semifinal da Copa Ouro ao vencer a Costa Rica por 3 a 2, neste sábado em Foxboro, EUA. Velasquez, Turcios e Nuñez fizeram os gols hondurenhos nos primeiros 30 minutos de jogo. Bolaños e Ruiz descontaram para a Costa Rica. Foi a segunda vez, em sua história, que Honduras conseguiu ficar entre os quatro melhores do campeonato da Concacaf (Confederação da América Central, do Norte e do Caribe). A primeira vez foi em 1991. Os hondurenhos disputarão na quarta-feira a partida da fase semifinal no Estádio Giants, em Nova York. Ainda neste sábado, pelas quartas-de-final, se enfrentam EUA x Jamaica. Para este domingo estão programados os jogos México x Colômbia e África do Sul x Panamá.