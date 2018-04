Copa Paulista tem grupos definidos com Santos e São Paulo

Ausentes da Copa Paulista desde 2005, Santos e São Paulo foram as principais novidades nos grupos divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira. Ao todo, são 28 clubes em busca de vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ambas de 2017.

Diferente do que aconteceu nos últimos dois anos, times que estão em alguma divisão nacional vão poder disputar a Copa Paulista - casos de Santos, São Paulo, Bragantino e Ituano. O objetivo dos grandes é aproveitar alguns jogadores do time sub-20, que tenham estourado esta categoria e até para usar alguns profissionais que estejam jogando pouco ou que venham se recuperando, por exemplo, de alguma lesão e precise ganhar ritmo de jogo. Estas possibilidades existiam na época em que se disputava o campeonato de aspirantes.

Para os times menores, a Copa Paulista é um caminho para garantir vaga na Série D do Brasileiro. É o caso do time de Itu, que foi vice-campeão no ano passado, perdendo para o Linense na decisão. Ambos garantiram vagas na quarta divisão nacional de 2016.

FORMA DE DISPUTA

Os 28 times estão divididos em quatro grupos e, após jogarem em turno e returno, os quatro melhores se classificam para a segunda fase, que vai ter quatro quadrangulares. O primeiro e o segundo colocados de cada chave avançam às quartas de final. A partir daí até a final, os clubes se enfrentam no sistema de mata-mata.

A competição começa no dia 3 de julho e a final está marcada para 20 de novembro. O campeão escolhe entre a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto que o vice fica com a vaga restante.

Confira os grupos da Copa Paulista:

GRUPO 1 - Monte Azul, Penapolense, Votuporanguense, Catanduvense, Marília, Mirassol e Olímpia

GRUPO 2 - Batatais, Comercial, Ferroviária, Independente, Rio Claro, São Carlos e Matonense

GRUPO 3 - Bragantino, Juventus, XV de Piracicaba, Ituano, Paulista, Red Bull Brasil e São Paulo

GRUPO 4 - Flamengo, São Caetano, Água Santa, Santo André, Nacional, Santos e São José