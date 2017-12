Copa Petrobras: argentino vence etapa Mais uma revelação do tênis argentino, Juan Martin Del Potro, de 17 anos, conquistou o título da terceira etapa da Copa Petrobrás, em Montevidéu, ao derrotar o sérvio Boris Pashnski por 6/3, 2/6 e 7/6 (7/3). A próxima etapa do circuito será em Aracaju, com US$ 100 mil em prêmios. Velho talento ? O veterano Júlio Góes ficou como o melhor tenista do circuito Citibank Masters Tour, ao vencer a etapa final em Angra dos Reis, jogando ao lado do argentino Patrício Arnauld e derrotando Mauro Menezes e José Amin Daher por 6/2 e 6/3. Como o vencedor do circuito ganhou o troféu Luiz Roberto Jabali e prêmio de R$ 4,5mil. Masters Cup - Os oito classificados do Masters Cup, a ser disputado de 13 a 20 em Xangai, também já estão definidos, com o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, o norte-americano Andy Roddick, o australiano Lleyton Hewitt, o norte-americano André Agassi, o argentino Guillermo Coria, o russo Nikolay Davydenko e o croata Ivan Ljubicic.