Copa poderá ter ?bola inteligente" O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou nesta quinta-feira que a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, poderá ter algumas novidades tecnológicas dentro de campo. Trata-se de um sensor colocado dentro da bola, que mandará um sinal para o árbitro toda vez que passar pela linha do gol. ?Estou certo que esta nova tecnologia estará pronta para o Mundial?, disse Blatter, em entrevista a um jornal da Inglaterra. A Fifa vai experimentar a ?Bola Inteligente? no Mundial Sub-17 que será disputado no Peru, em setembro deste ano. Além da nova bola, o dirigente revelou que o sistema de seleção dos árbitros para os jogos da Copa do Mundo será diferente do que aconteceu em 2002. ?Trabalharão em trios pré-selecionados. Assim, teremos mais uniformidade na interpretação das regras?, contou Blatter.