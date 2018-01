Copa São Paulo: 38 brigam por vagas Das 64 equipes que disputam a primeira fase da Copa São Paulo de Juniores, 38 ainda têm chances de continuar na briga pelo título. Mas existem apenas 16 vagas para a próxima fase. Dentre os grandes clubes da capital, Corinthians e São Paulo, que jogam às 16h de amanhã (todos os jogos serão no domingo), só precisam de um empate contra Inter e Santo André, respectivamente, para seguirem na ?copinha?. Para a Portuguesa, atual campeã, uma simples vitória contra o Atlético de Sorocaba, às 16h, em Sorocaba, garante vaga para as oitavas-de-final. Se perder ou empatar, pode de ficar de fora. Leia mais no Jornal da Tarde