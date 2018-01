Copa São Paulo: balanço positivo Depois de 340 gols em 96 jogos disputados (média de 3,54 gols por partida), a primeira fase da 34ª Copa São Paulo de Futebol Júnior mostrou boas novidades para o torcedor. As maiores surpresas, entretanto, ficaram por conta das eliminações de clubes de tradição, como Corinthians, São Paulo e Flamengo, desclassificados, respectivamente, por Internacional de Limeira, Santo André e Taubaté, mostrando que o interior paulista continua sendo um celeiro de craques. Com exceção do time do Vale do Paraíba, os dois classificados, mais Rio Branco e Juventus, foram as quatro equipes que encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento em três jogos. No aspecto individual, a Copinha também já revelou boas opções para o futuro do futebol brasileiro. Apesar da precoce eliminação do Corinthians, o jovem Elton, de apenas 16 anos, mostrou que poderá, em breve, ajudar o técnico Geninho entre os profissionais. Outro que ficou de fora é o atacante Vágner, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista da categoria com 32 gols, e afastado do time por indisciplina. Ele teria levado uma mulher na concentração na véspera do jogo decisivo contra o Joseense. Foi afastado como exemplo para os companheiros. Os atacantes Reginaldo, do Taubaté, e Alan, do Rio Branco, também são jogadores que merecem destaque. O segundo, inclusive, é o artilheiro da competição, ao lado de Neto, do Noroeste, e Waldson, do Olímpica-SE, com cinco gols cada. Ou ainda os meias Denni, do Santo André, e Adriano, do Primavera. Oitavas definidas - Os 16 clubes classificados iniciam as oitavas de final na quarta-feira. A segunda fase será dividida em oito grupos de dois clubes cada e passa à próxima fase somente o vencedor de cada confronto. Em caso de empate no tempo normal de jogo, a vaga será decidida na prorrogação de 30 minutos (dois tempos iguais de 15 minutos) e na cobrança de pênaltis. O departamento técnico da Federação Paulista definiu, nesta segunda-feira à tarde, os locais e horários das oitavas-de-final. Serão oito sedes, com seis jogos na quarta-feira e dois na quinta-feira. Confira todos os jogos : Quarta-feira - Grupo 1 - 15h30 - Palmeiras-SP x Taubaté-SP (Estádio Joaquinzão, em Taubaté) - Rede Vida ao vivo. Grupo 2 - 15h30 - Vila Nova-GO x Vitória-BA (Estádio Mansueto Pierotti, em São Vicente). Grupo 3 - 20h30 - Vasco-RJ x Rio Branco-SP (Estádio Décio Vitta, em Americana) - ESPN Brasil ao vivo. Grupo 4 - 15h30 - Santos-SP x Atlético-PR (Estádio José Liberati, em Leme) - ESPN Brasil. Grupo 5 - 15h30 - Santa Cruz-PE x Avaí-SC (Estádio Francisco Figueira, em Suzano). Grupo 6 - 15h30 - Internacional-SP x Juventus-SP (Estádio Limeirão, em Limeira). Quinta-feira - Grupo 7 - 15h30 - Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG (Estádio Orlando Novelli, de Barueri) - Rede Vida ao vivo. Grupo 8 - 15h30 - Botafogo-RJ x Santo André-SP (Estádio Bruno José Daniel, em Santo André) - Rede Vida ao viv