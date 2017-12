Copa São Paulo começa com 120 equipes e mudanças no regulamento

Principal competição das categorias de base do futebol brasileiro, a 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje com números que impressionam, além de algumas novidades criadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade que organiza o torneio.

O torneio, disputado desde 1969, será disputado por nada menos do que 120 equipes de todos os estados do País, número que já renderá para a edição deste ano o recorde de participantes. Para efeito de comparação, a Copa SP de 2016, vencida pelo Flamengo, teve 112 clubes. Como cada clube pode inscrever até 25 atletas, o número total de jogadores inscritos no torneio poderá passar dos 3 mil.

Na Copinha, os times serão divididos em 30 grupos distribuídos por 29 cidades-sede –a capital São Paulo abrigará dois grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que terá 30 jogos – os 30 vencedores se garantem na terceira fase e os dois perdedores de melhor campanha se juntam para a formação dos 16 jogos. A decisão será no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poderão disputar a competição garotos com idade entre 16 e 20 anos, ou seja, nascidos entre os anos de 1997 e 2001.

A maior novidade será a possibilidade de até seis substituições por equipe durante as partidas. Para que não haja grande impacto no tempo de bola rolando, as mudanças devem ser feitas em até três paradas. A ideia da FPF é de que mais jogadores tenham oportunidades para entrar em campo e para maior recuperação física dos garotos.

Entre os grandes do futebol paulista, o Palmeiras, que entra em campo nesta segunda-feira contra o Paranoá-DF, às 21h, jogará em Araraquara, no Grupo 7, ao lado de Ferroviária, Paranoá-DF e Villa Nova-MG. O principal nome do time é o do atacante Kauê, que fez três gols no torneio no ano passado e renovou seu contrato com o Alviverde até dezembro de 2018 – a multa rescisória para clubes do exterior é de nada menos do que R$ 100 milhões.

O São Paulo, por sua vez, está no Grupo 13, em Capivari com Capivariano, Genus-RO e União Barbarense. A equipe do Tricolor na Copinha será renovada, já que Rogério Ceni, técnico do profissional do clube, subiu sete jogadores do time sub-20 para completar o elenco. O atacante Caíque, de 19 anos, ex-lateral-esquerdo, é o maior destaque do time.

No Grupo 17, disputado em Taubaté, o Corinthians terá como adversários o Operário-MS, Pinheiro-MA e Taubaté. O Alvinegro conta com um elenco “experiente” – dez jogadores foram vice-campeões da Copinha em 2016. Os maiores destaques são o lateral-esquerdo Guilherme Romão e o goleiro Filipe.

Já no Santos, que está no Grupo 25, em Barueri, o técnico Marcos Soares aposta no atacante Léo Souza. Os adversários do Peixe serão Osasco Audax, Floresta-CE e Rio Branco-AC.

CURIOSIDADES

Pelo segundo ano seguido a competição contará com um time estrangeiro – o Pérolas Negras, do Haiti. Seus adversários serão Nacional, Goiás-GO e Corisabbá-PI, no Grupo 24. O Corinthians é o maior vencedor com nove conquistas (1969, 70, 95, 99, 04, 05, 09, 12 e 15). Atrás aparece o Fluminense, com cinco conquistas (71, 73, 77, 86 e 89).

O Internacional já foi campeão quatro vezes (74, 78, 80 e 98). São tricampeões São Paulo (93, 00, 10), Santos (84, 13 e 14), Flamengo (90, 11 e 16) e Atlético-MG (75, 76 e 83).

Conquistaram duas vezes a taça Portuguesa (91 e 02), Nacional (72 e 88) e Ponte Preta (81 e 82). Juventus (85) e Guarani (94), entre outros, têm um título. O Palmeiras ainda busca o seu primeiro título.