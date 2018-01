Copa São Paulo começa com 32 jogos A mais nova safra do futebol brasileiro começa a ser apresentada neste domingo, com os primeiros 32 jogos da Copa São Paulo de 2003. Em vinte dias de competição, 64 equipes, em dezesseis grupos, disputam o principal título das categorias de base do País. Os primeiros passos, e dribles, de craques como Zico, Falcão e Toninho Cerezo foram dados nessa competição. Mais recentemente, também passaram por ela Djalminha, Dener, Ronaldo, Gil, Diego e Robinho. A Copinha, como também é conhecida, é um prato cheio para técnicos, olheiros e empresários. Adolescente sem nenhuma expressão de uma hora para outra passam a valer milhões após a Copa São Paulo. No ano passado, Robinho e Diego jogaram bem na Copa São Paulo, apesar da má campanha santista na competição. O time foi eliminado nas oitavas-de-final. Os dois jogadores se tornaram os maiores nomes da equipe nos últimos anos, principalmente após a conquista do Campeonato Brasileiro. Em 1990, o Flamengo levou a taça com a maior parte dos jogadores que dois anos depois seriam campeões nacionais. Estavam em campo pelo time rubro-negro nomes como Júnior Baiano, Marquinhos, Marcelinho Carioca, Djalminha, Nélio e Paulo Nunes. O Estado de São Paulo tradicionalmente leva a melhor na competição. Na edição de 2003, o Palmeiras, atual campeão paulista juvenil, é um dos favoritos ao título. A equipe está no Grupo A, com sede em São José dos Campos, e enfrenta a Joseense, o Bahia e o Cachoeiro, do Espírito Santo. A equipe do artilheiro Vágner não deve ter dificuldades para vencer ficar com o primeiro lugar no grupo. O Guarani, vice-campeão estadual, também entra na disputa com boas chances de chegar à decisão e é o favorito para liderar o Grupo F em Americana contra adversários menos expressivos: Rio Branco, Londrina e Cene (MS). Apostando na tradição, Corinthians e São Paulo jamais podem ser esquecidos na briga pelo título. O primeiro venceu a Copinha quatro vezes, e o segundo duas, além do histórico de sempre revelarem muitos jogadores em suas fortes categorias de base. O Corinthians, eliminado pelo Santo André ainda na primeira fase em 2002, voltou a ser derrotado pela equipe do ABC, desta vez nas quartas-de-final do Paulista. Em 2003, será a vez do São Paulo testar a força do time do ABC no Grupo P, que conta também com Goiânia e Sergipe. O Corinthians, por sua vez, jogará em Limeira o Grupo K ao lado da Inter, América (RN) e Auto Esporte (PB). O Santos, que revelou Diego e Robinho durante a conquista do último Campeonato Brasileiro, não poderá contar com os dois jogadores, mas aposta na base do Jabaquara, campeão do Campeonato Paulista da Série B-3, para surpreender na competição. O time disputa o Grupo G em Leme, ao lado de Lemense, Brasiliense e Figueirense. A Portuguesa, por sua vez, deve ter dificuldades para repetir a boa atuação da última edição, quando venceu a Copinha derrotando o Cruzeiro na decisão. Sem as principais estrelas daquela conquista como o atacante Iotte, a Lusinha não teve sorte no sorteio das chaves: disputará uma vaga na segunda fase com Atlético Sorocaba, Criciúma e Mamoré. A genialidade dentro de campo o levou à seleção brasileira em 1991, com apenas 20 anos. Encantado com o futebol do garoto franzino, o técnico Falcão o escalou em 11 jogos com a camisa amarelinha. Não fosse a morte prematura, Dener poderia ter recuperado o brilho dos tempos de futebol-moleque apresentado pelos brasileiros nas Copas de 70 e 82. Em compensação, jogadores hoje consagrados como Kaká, Diego e Robinho passaram quase sem serem notados pela competição. Em 2001, Kaká foi reserva do São Paulo, que terminou a competição em segundo lugar. O titular na sua posição era Harisson, que não se destacou como profissional. Dias depois da final da ´Copinha´ Kaká fez os dois gols do time profissional do São Paulo na decisão do Rio-São Paulo, quando a equipe conquistou o título enfrentando o Botafogo, e começou a se destacar no futebol brasileiro. No ano passado foi a vez dos craques Diego e Robinho passarem incógnitos. Eles defenderam o Santos, que foi eliminado nas oitavas-de-final pelo Flamengo. Robinho, aliás, era reserva de Douglas e William. Menos de um ano depois, os dois brilharam na conquista do Campeonato Brasileiro pelo time da Vila Belmiro e hoje despertam interesse das maiores equipes do mundo. Por outro lado, os destaques da Copa São Paulo de 2002 foram o meia Wendell, do Cruzeiro, e os atacantes Alex Afonso e Iotte, ambos da Portuguesa, campeã da competição. Os três ainda não conseguiram brilhar no profissional. Quem também decepcionou no profissional foi o técnico Edu Marangon, talvez a maior revelação do campeonato passada. Impulsionado pelo título da Copinha, Edu dirigiu a Portuguesa no Brasileiro, mas o time do Canindé acabou rebaixado. Na campanha, bastante irregular, o treinador utilizou vários jogadores que foram campeões da Copa São Paulo. Este ano a Portuguesa defende o título de técnico novo: Ruy Scarpino. Do elenco que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 (gol de Kesley) em 2002, apenas cinco jogadores permanecem: Evaldo, Alexandre, Rafinha, Peter e Gilberto. Mas a tarefa de conquistar o terceiro título (a Portuguesa venceu também em 1991) será árdua. Além de cair em um grupo difícil - o M, com Atlético Sorocaba, Criciúma e Mamoré -, o time do Canindé vem de uma fraca campanha no Campeonato Paulista de Juniores, com apenas seis vitórias em 18 jogos. A esperança da equipe, que estréia contra o Criciúma, às 16 horas, em Sorocoba, é o atacante Fabiano, que marcou sete gols no Paulistinha. Outros que brilharam na competição foram Jamelli e Jardel. Sem esquecer do time do Corinthians campeão em 99, que revelou o lateral-esquerdo Kléber e o volante Edu. E, lógico, o fenômeno Ronaldo, que teve suas primeiras aparições nas cidades paulistas pelo Cruzeiro. Campeonato sem prognósticos, a Copa São Paulo é conhecida também pelas zebras. Quem não se lembra do modesto Roma, de Barueri, que derrotou o poderoso São Paulo na decisão de 2001 na disputa por pênaltis. Neste mesmo ano, Bragantino e Primavera de Indaiatuba disputaram o terceiro lugar. Em 1997, outra surpresa: o campeão foi o Lousano Paulista, de Jundiaí, que superou o Corinthians na final. O torneio comprova também o potencial das equipes paulistas com menos tradição. Nacional (duas vezes), Marília e Juventus também já atingiram o topo em anos anteriores. Os 32 jogos da primeira rodada: Grupo A (São José dos Campos) - 14 horas - Joseense x Bahia 16 horas - Palmeiras x Cachoeiro-ES Grupo B (Taubaté) 14 horas - Taubaté x O.Itabaiana-SE 16 horas - Flamengo x Palmas-TO Grupo C (Indaiatuba) 14 horas - Primavera x Vila Nova-GO 16 horas - Ponte Preta x América-MG Grupo D (São Vicente) 14h - São Vicente-SP x Gama 16h - Fluminensa x Vitória-BA Grupo E (Serra Negra) 14h - Serra Negra x Amazônia 16h - Vasco x Goiás Grupo F (Americana) 14h - Rio Branco-SP x Cene-MS 16h - Guarani x Londrina Grupo G (Leme) 14h- Leme x Brasiliense 16h- Santos x Figueirense Grupo H (Mococa) 14h - Radium-SP x Corinthians-AL 16h- Inter-RS x Atlético-PR Grupo I (Capivari) 14h - Capivariano x Paysandu 16h - Nacional-SP x Santa Cruz-PE Grupo J (Bauru) 14h- Noroeste x Cuiabá 16h- Grêmio-PA x Avaí Grupo K (Limeira) 14h - Inter-SP x Auto Esporte-PB 16h - Corinthians-SP x América-RN Grupo L (Osasco) 14h - Osasco x Náutico 16h - Juventus-SP x Coritiba Grupo M (Sorocaba) 14h - A.Sorocaba x Mamoré-MG 16h - Portuguesa-SP x Criciúma Grupo N (Barueri) 14h- Barueri x Desportiva-ES 16h - Cruzeiro-MG x Juventude-RS Grupo O (Suzano) 14h - Ecus-SP x Piauí 16h - Atlético-MG x Botafogo-RJ Grupo P (Santo André) 14h - Santo André x Sergipe 16h - São Paulo x Goiânia