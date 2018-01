Copa São Paulo de Juniores terá 80 times Inchada e com muitas equipes desconhecidas, começa no sábado a Copa São Paulo de Juniores. Neste ano, nada menos que 80 clubes irão disputar a competição. Serão 20 grupos, com quatro participantes em cada. Cada chave ficará em uma cidade. Times como Angra dos Reis, Taboão da Serra, Santa Inês e Barra são algumas das novidades. Ano passado, o Santo André foi o campeão derrotando o Palmeiras nos pênaltis. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único, dentro de cada chave. Classificam-se para a segunda fase o primeiro de cada grupo. Na fase seguinte, as 20 equipes jogam em mata-mata, em apenas um jogo. Avançam os dez vencedores, que disputam mais um mata-mata. Os cinco classificados estarão na quarta fase, que terá a presença de mais uma equipe, por índice técnico. Jogam novamente no esquema mata-mata. Os três vencedores, mais uma equipe por índice técnico, fazem as semifinais. Os dois ganhadores disputarão a final no dia 25.