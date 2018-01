Copa São Paulo Junior terá 64 times A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o regulamento oficial da XXXIV Copa São Paulo de Futebol Junior. Serão 64 participantes divididos em 16 grupos com quatro times. Ao todo são 22 equipes do Estado de São Paulo e 42 de outros 19 Estados brasileiros. A tradicional competição, referência nacional na categoria, começa dia 5 de janeiro e termina dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo. De acordo com o regulamento, apenas o campeão de cada grupo se classifica à segunda fase. Daí em diante a disputa será feita em forma de "mata-mata", até um clube sagrar-se campeão. O jogador que receber dois cartões amarelos estará automaticamente suspenso para a partida seguinte. Os ingressos não poderão ser cobrados, com exceção dos jogos na capital, por motivo de segurança, ou quando se fizer necessário. Os jogos da primeira fase poderão custar no máximo R$ 2,00 , já nas fases seguintes, R$ 5,00. Crianças menores de dez anos não pagam ingressos. As premiações da Copa São Paulo serão feitas da seguinte forma: campeão - R$ 50.000 (Cinqüenta mil reais); vice-campeão - R$ 25.000 (Vinte e cinco mil reais); terceiro lugar - direito garantido de disputar a Copa São Paulo de Juniores em 2004. O time mais disciplinado da competição recebe o "Troféu Fair Play Badeco". Confira os 16 grupos e suas sedes: Grupo A - São José dos Campos - Joseense-SP, Palmeiras-SP, Bahia-BA e Cachoeiro-ES. Grupo B - Taubaté - Taubaté-SP, Flamengo-RJ, Palmas-TO e Olímpica-SE. Grupo C - Indaiatuba - Primavera-SP, Ponte Preta-SP, América-MG e Vila Nova-GO. Grupo D - São Vicente - São Vicente-SP, Fluminense-RJ, Vitória-BA e Gama-DF. Grupo E - Serra Negra - Serra Negra-SP, Vasco-RJ, Goiás-GO e Amazônia-RO. Grupo F - Americana - Rio Branco-SP, Guarani-SP, Londrina-PR e Cene-MS. Grupo G - Leme - Lemense-SP, Santos-SP, Figueirense-SC e Brasiliense-DF. Grupo H - Mococa - Radium-SP, Internacional-RS, Atlético-PR e Corinthians-AL. Grupo I - Capivari - Capivariano-SP, Nacional-SP, Santa Cruz-PE e Paysandu-PA. Grupo J - Bauru - Noroeste-SP, Grêmio-RS, Avaí-SC e Cuiabá-MT. Grupo K - Limeira - Internacional-SP, Corinthians-SP, América-RN e Auto Esporte-PB. Grupo L - Osasco - Osasco-SP, Juventus-SP, Coritiba-PR e Náutico-PE. Grupo M - Sorocaba - Sorocaba-SP, Portuguesa-SP, Criciúma-SC e Mamoré-MG. Grupo N - Barueri - Barueri-SP, Cruzeiro-MG, Juventude-RS e Desportiva-ES. Grupo O - Suzano - Ecus-SP, Atlético-MG, Botafogo-RJ e Piauí-PI. Grupo P - Santo André - Santo André-SP, São Paulo-SP, Goiânia-GO e Sergipe-SE.