Copa São Paulo: rodada tem 36 jogos A terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Juniores terá seqüência nesta quarta-feira, com mais 36 jogos, que podem apontar 27 classificados para a segunda fase. Dois grandes clubes paulistas entram em campo na briga por suas vagas. O Palmeiras joga pelo empate com o Rio Branco, de Americana, enquanto o São Paulo precisa vencer o confronto direto com o Taubaté. Os jogos de Corinthians e Palmeiras B foram transferidos para quinta-feira para permitir suas transmissões pela televisão. Os 22 primeiros colocados de cada grupo e os 10 melhores clubes por índice técnico passam para a próxima fase, que será em sistema mata-mata. Os únicos times que já garantiram vagas são o Campinas, líder do Grupo D, com sede em Louveira, e o Santos, pelo Grupo B. O São Paulo chega na última rodada com obrigação de vencer para não depender de outros resultados. Tudo por causa da inesperada derrota para o Estrela do Norte-ES, por 2 a 1, na segunda rodada. Com três pontos, o São Paulo vai enfrentar o Taubaté, que lidera o pelo Grupo Q com seis pontos. A situação mais tranqüila é do time da casa que só precisa do empate para garantir a primeira posição do grupo. A ESPN-Brasil transmite a partida, a partir das 15h30. "Não esperávamos chegar neste ponto, mas vamos lutar pela vitória e pela a vaga", prometeu o técnico sãopaulino, Marcos Vizolli. Outro time que pode chegar aos seis pontos neste equilibrado grupo é o Estrela do Norte, que na preliminar enfrenta o já eliminado Itabaiana-SE. Todos vão brigar pela vitória, por causa do índice técnico. O Palmeiras está em vantagem no Grupo U, onde enfrentará o Rio Branco, o representante de Americana. Os dois times paulistas têm seis pontos cada, porque não tiveram dificuldades contra os frágeis Guarany-CE e Flamengo-PI. Mas o Palmeiras leva a vantagem do empate por ter marcado mais gols que o Rio Branco - 6 a 5. Ambos têm o mesmo saldo de gols: 4. No Grupo J, em Embu das Artes, América e Santo André fazem às 16 horas o clássico do interior e a decisão da vaga. Um empate garante os dois times, ambos com seis pontos, na fase seguinte. Na preliminar, Gama e Náutico-RR apenas cumprem tabela. Com apenas um gol marcado e 13 sofridos, o time de Roraima precisa ao menos empatar para não terminar em último lugar. O equilíbrio marca o Grupo P, com sede em São Paulo. Às 14 horas, a Portuguesa de Desportos, com quatro pontos, pega o Porto-PE, 1, e no jogo seguinte se enfrentam Nacional-SP,4, e Fortaleza-CE,1. Todos os times têm chance de se classificar. As duas partidas terão transmissão da Rede Vida de Televisão. Um duelo entre Grêmios acontece no Grupo I, em Barueri, onde se encontram os invictos Grêmio Barueri-SP e Grêmio-RS. Eles têm seis pontos, com o time paulista tendo melhor saldo de gols - 7 a 6 - e, por isso, tendo a vantagem do empate. Após as goleadas sobre o Santa Inês-MA, por 5 a 2, e São Raimundo-AM, por 5 a 1, o Barueri aparece como uma das surpresas nesta fase. Além disso, conta com o artilheiro da competição, o atacante Taquara, com seis gols. Na TV Cultura, às 19 horas, o vice-líder Paulista enfrenta o Botafogo-RJ precisando vencer de qualquer maneira no Grupo C, em Jundiaí, para continuar sonhando com a classificação pelo índice técnico. Às 17 horas, o Criciúma, líder com seis pontos, só precisa de um empate diante do eliminado Barra-MT para confirmar a c classificação. Mudanças de jogos - Para permitir que as emissoras de televisão mostrem mais jogos da competição, a FPF alterou os jogos dos Grupos V e M, envolvendo, respectivamente, o Palmeiras-B e o Corinthians. A Rede Vida vai transmitir o jogo do Palmeiras-B contra o Juventude, a partir das 16 horas. Na preliminar, no Parque Antártica, vão se enfrentar os já eliminados Friburguense-RJ e Ypiranga-AP. Em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa, a ESPN Brasil va i mostrar, às 18 horas, o jogo entre Ferroviária e Corinthians. Na preliminar vão se enfrentar os eliminados Juventus-AC x Treze-PB. Também na quinta-feira, mas às 19 horas, o União São João joga pelo empate diante do Flamengo, no Grupo S, em Araras, com transmissão da TV Cultura. Antes, Mogi Mirim e Remo-PA se despedem da Copinha tentando a primeira vitória. Estes dois jogos já estav am programados nesta data.