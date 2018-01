Copa São Paulo tem 2 partidas amanhã Os primeiros classificados para a próxima fase da 36ª Copa São Paulo de Juniores começam a ser decididos nesta terça-feira, com o início da terceira e última rodada da etapa de classificação. A partir das 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Santos enfrenta o Botafogo-SP precisando apenas de um empate para ficar com o primeiro lugar do grupo B e garantir sua vaga - a ESPN Brasil transmite ao vivo. O Santos tem 6 pontos, graças às vitórias sobre Democrata-MG (4 x 0) e Vila Aurora-MT (2 x 1). Já o Botafogo soma 4 e também luta pela vaga. Na preliminar, às 14 horas, Democrata e Vila Aurora, já eliminados, tentam terminar suas primeiras participações na Copa São Paulo com uma vitória. Apesar do favoritismo, o técnico do Santos, Márcio Fernandes, manda um recado aos seus jogadores. "Não existe este negócio de já ganhou", avisou. A terceira rodada prevê 40 jogos na quarta-feira e mais dois na quinta, quando dos 88 participantes apenas 32 vão continuar na briga pelo título. Passam à segunda fase os campeões de cada grupo e mais 10 times por índice técnico. Depois, começa o mata-mata. Por enquanto, apenas o Campinas, no grupo D, está classificado.