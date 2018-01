Copa São Paulo tem 4 jogos amanhã Depois da excelente apresentação na estréia na Copa São Paulo de Juniores, o Grêmio Barueri defende a liderança do grupo F contra o Santa Cruz-PE, às 14 horas desta quinta-feira, pela segunda rodada do torneio. O outro líder da chave, o Flamengo-RJ, é favorito diante do Paysandu, às 16 horas, no estádio Orlando Novelli, na região metropolitana de São Paulo. "Vamos manter a mesma aplicação e jogar no ataque", promete o técnico Souza, do Barueri, que goleou o Paysandu por 5 a 1 na estréia. Já o Flamengo tentará apagar a má impressão deixada na vitória de apenas 1 a 0 sobre o Santa Cruz. Estes dois jogos serão mostrados pela BandSports. Outros dois jogos completarão nesta quinta-feira a segunda rodada, ambos em Taubaté, pelo grupo B. O time da casa, lanterna após a derrota para o CRB, por 2 a 1, tenta se recuperar diante do Guarany de Sobral, que chamou a atenção por empatar com o Vasco: 2 a 2. No jogo de fundo, o CRB de Alagoas defende a liderança contra o Vasco. As duas partidas da chave B serão transmitidos, ao vivo, pela Espn Brasil.