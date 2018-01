Copa São Paulo tem apenas 1 jogo amanhã Na abertura da terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, Coritiba e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 15 horas, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. O jogo, que terá transmissão da ESPN Brasil, reunirá os dois únicos times restantes que não são paulistas. Embora conte com alguns jogadores que já atuaram no time profissional, casos dos laterais Gaúcho e Anderson e do meia Andrezinho, o Flamengo teve muitas dificuldades para se classificar. Na primeira fase, garantiu a vaga do grupo F apenas na última rodada, quando venceu o Grêmio Barueri por 2 a 1. Depois, empatou em 1 a 1 com o Serra Negra e só venceu nos pênaltis: 4 a 3. O Coritiba tem um retrospecto um pouco melhor até agora. Ficou em primeiro lugar no grupo G, com sete pontos. Mas na última rodada goleou o Lemense por 6 a 1. Na segunda fase, derrotou o Grêmio com certa facilidade por 3 a 1. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou os outros quatro jogos para domingo. Às 15 horas, São Paulo e Santo André se enfrentam no ABC paulista, com transmissão da Rede Vida. As outras três partidas acontecem às 16 horas. Força e Corinthians jogam em Osasco - com transmissão da Bandsports. Santos e Palmeiras fazem o clássico da rodada em São Carlos, ao vivo na ESPN Brasil. Fechando a terceira fase, Portuguesa e Rio Branco se enfrentam, em Americana.