Copa São Paulo terá 38 jogos na quarta A primeira rodada da 36ª Copa São Paulo continua nesta quarta-feira com mais 38 jogos. Será a largada para alguns grandes da capital, como o Corinthians, que busca o inédito hexacampeonato. O São Paulo, desfalcado, a esperançosa Portuguesa e o incógnita Palmeiras B também vão estrear. Às 19 horas, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Corinthians começa a busca pela taça de campeão jogando contra o Juventus-AC. O técnico Adaílton Ladeira está animado, porque tem um grupo amadurecido com vários jogadores campeões do ano passado, como Élton, Wilson, Abuda e Bobô. Mas antes, a Ferroviária, dona da casa, tem pela frente o Treze-PB. Logo às 14 horas, pelo Grupo T, o Taubaté joga em seu estádio diante do Estrela do Norte. No jogo de fundo, o São Paulo, desfalcado de estrelas como o lateral Fábio Santos, o zagueiro Edcarlos, os volantes Alê e Renan, além do atacante Diego Tardelli, todos promovidos para o time principal ou servindo a Seleção Brasileira Sub-20, enfrenta a Olímpica, de Itabaiana-SE. Os dois jogos terão transmissão da ESPN Brasil. Também às 14 horas, o Palmeiras B estréia no Grupo T diante do Ypiranga-AP, com transmissão da Rede Vida, no Estádio Palestra Itália. A emissora também mostra o jogo seguinte, quando o Juventude encara o Friburguense-RJ. O time A do Palmeiras só joga na quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Décio Vitta, em Americana (SP), diante do Guarany-CE, pelo Grupo U. O time palmeirense é o único entre os grandes de São Paulo que nunca conquistou a competição. No campo do Nacional, em São Paulo (SP), a Portuguesa mostra sua nova geração às 16 horas. O adversário é o Fortaleza pelo Grupo P, que ainda tem o Nacional e o Porto-PE, adversários do jogo das 14 horas. Em Suzano, na Grande São Paulo, o Guarani pega o América-MG e a Ponte Preta estréia diante do Santa Cruz, em Bauru. O terceiro representante campineiro é o Campinas, que joga contra o Chapadinha-MA, em Louveira (SP). Na chave do time campineiro ainda está o Ecus, que às 14 horas joga contra a Catuense-BA. O time de Suzano é comandado por Vinícius Guedes, de apenas 22 anos, filho do ex-técnico de Grêmio e Internacional-RS, Ernesto Guedes. Nesta primeira fase, os 88 participantes brigam entre si, em turno único, dentro dos 22 grupos. Passam à segunda fase apenas os primeiros colocados e mais 10 times classificados pelo índice técnico, totalizando 32 clubes. A partir daí, até a final, será adotado o sistema de mata-mata. Confira todos os jogos desta quarta-feira: Comercial-SP x Batatais; Paulista x Barra-MT; Campinas x Chapadinha; Tupã x Cene; Noroeste x Luverdense; Lençoense x Iraty; Ituano x Madureira; Grêmio Barueri x Santa Inês; América-SP x Náutico-RR; Portuguesa santista x ABC; Palestra x Palmas; Ecus x Catuense; Nacional-SP x Porto; Taubaté x Estrela do Norte; São Vicente x Angra dos Reis; União São João x Remo; Palmeiras B x Ypiranga; Força x Interporto; Cruzeiro x Brasiliense; Botafogo x Criciúma; Coritiba x São Caetano; Goiás x Vitória; Santa Cruz x Ponte Preta; Sport x Atlético Sorocaba; Figueirense x CRB; Grêmio x São Raimundo; Santo André x Gama; Internacional x Marília; Atlético-PR x Atlético-MG; América-MG x Guarani; Fortaleza x Portuguesa; São Paulo x Itabaiana; Bahia x Corinthians-AL; Flamengo x Mogi Mirim; Juventude x Friburguense; Paraná x Juventus-SP; Ferroviária x Treze; Corinthians x Juventus-AC.