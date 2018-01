Copa São Paulo: veja como foi a rodada A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi completada nesta tarde - só falta resultado do jogo entre Corinthians e Treze-PB que estão jogando. No total foram realizados 33 jogos à tarde e quatro pela manhã. Outros seis jogos foram realizados sábado à tarde. Confira todos resultados da 2ª rodada: Grupo A Comercial-SP 3 x 0 Brasiliense-DF Batatais-SP 1 x 3 Cruzeiro-MG Grupo B Botafogo-SP 2 x 2 Democrata-MG Vila Aurora-MT 1 x 2 Santos-SP Grupo C Paulista-SP 0 x 4 Criciúma-SC Barra-MT 1 x 2 Botafogo-RJ Grupo D Campinas-SP 3 x 1 São Caetano-SP Chapadinha-MA 2 x 2 Coritiba-PR Grupo E Tupã-SP 1 x 5 Vitória-BA CENE-MS 2 x 6 Goiás-GO Grupo F Noroeste-SP 5 x 3 Ponte Preta-SP Luverdense-MT 4 x 2 Santa Cruz-PE Grupo G Lençoense-SP 0 x 3 Atlético Sorocaba-SP Iraty-PR 4 x 0 Sport-PE Grupo H Ituano-SP 3 x 2 CRB-AL Madureira-RJ 4 x 1 Figueirense-RJ Grupo I Grêmio Barueri-SP 5 x 1 São Raimundo-AM Grêmio-RS 4 x 0 Santa Inês-MA Grupo J América-SP 2 x 0 Gama-DF Santo André-SP 6 x 0 Náutico-RR Grupo K ECO-Osasco-SP 1 x 2 Vila Nova-GO Rondônia-RO 0 x 1 Fluminense-RJ Grupo L Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Marília-SP ABC-RN 0 x 2 Internacional-RS Grupo M Ferroviária-SP 5 x 1 Juventus-AC Corinthians-SP x Treze-PB - em andamento Grupo N Palestra-SP 3 x 4 Atlético-MG Palmas-TO 0 x 0 Atlético-PR Grupo O Ecus-SP 2 x 1 Guarani-SP Catuense-BA 1 x 2 América-MG Grupo P Nacional-SP 1 x 1 Portuguesa-SP Porto-PE 2 x 2 Fortaleza-CE Grupo Q Taubaté-SP 4 x 2 Itabaiana-SE Estrela do Norte-ES 2 x 1 São Paulo-SP Grupo R São Vicente-SP 3 x 4 Corinthians-AL Angra dos Reis-RJ 4 x 3 Bahia-BA Grupo S União São João-SP 1 x 0 Mogi Mirim-SP Remo-PA 2 x 3 Flamengo-RJ Grupo T Ypiranga-AP 0 x 2 Juventude-RS Palmeiras B-SP 3 x 1 Friburguense-RJ Grupo U Rio Branco-SP 3 x 0 Guarany de Sobral-CE Flamengo-PI 1 x 2 Palmeiras-SP Grupo V Força-SP 2 x 2 Juventus-SP Paraná-PR 5 x 0 Interporto-TO.