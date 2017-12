Copa: Seleção japonesa já desembarcou na Alemanha A delegação do Japão já está na Alemanha, para a disputa da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 9 de junho. Os jogadores e a comissão técnica chegaram à cidade de Frankfurt nesta sexta-feira. No desembarque no aeroporto, todos foram recebidos pode diversas crianças com flores e bandeiras, e de lá foram de ônibus para o hotel, onde ficarão concentrados até a estréia no torneio. "Chegamos aqui na Alemanha para vencer. Não podemos pensar em outra coisa", disse o técnico brasileiro Zico, rapidamente. Na última Copa do Mundo, disputada no país oriental em conjunto com a Coréia do Sul, o Japão foi eliminado nas oitavas-de-final. Na saída do Japão, o time foi festejado por cerca de 300 torcedores no aeroporto de Narita, em Tóquio, além da presença de diversos jornalistas. Os jogadores, com caras sérias e concentrados na viagem, não deram entrevistas. Antes da Copa, o técnico Zico poderá testar sua equipe em dois amistosos, contra Alemanha (30 de maio) e Malta (4 de junho). No Mundial, o primeiro jogo dos japoneses será contra a Austrália, no dia 12 de junho, às 10 horas (de Brasília). A partida contra o Brasil, pelo mesmo Grupo F, será no dia 22 de junho.