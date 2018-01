Copa: sorteio seguirá roteiro de tevê O sorteio da Copa 2006 da Alemanha, que acontece em 9 de dezembro em Leipzig (região leste do país), seguirá um esquema de programa de televisão, com grande presença de rostos populares do esporte, da política e da cultura na platéia. Espera-se que entre 250 e 300 milhões de telespectadores de todo o mundo acompanhem ao vivo a transmissão, segundo previsão feita nesta quinta-feira pela organização do evento, enquanto que no auditório haverá mais de 3.700 convidados. A festa será apresentada pela modelo Heidi Klum e o comentarista alemão de futebol Reinhold Beckmann. O procedimento do sorteio foi estipulado pelo Comitê Organizador da Fifa. O nome das 32 seleções será colocado em quatro urnas, de onde sairão os grupos correspondentes.