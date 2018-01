Copa SP: 34 anos formando craques A Copa São Paulo de Futebol Juniores mostra uma ligeira vantagem paulista em seus 34 anos de história. O Estado venceu 17 e perdeu 15 torneios (em 1987 a competição não foi disputada). Dois times ganharam quatro edições: o Internacional, de Porto Alegre, e o Corinthians. O Fluminense ganhou cinco vezes. O equilíbrio se reflete nos títulos e na quantidade de craques revelados. Os gaúchos revelaram Falcão, volante titular absoluto do Internacional no título de 1974. Zico, pelos cariocas, jogou pelo Flamengo no início da década de 70 e Dener, pela Lusa, foi o grande nome em 1991. A atuação de Dener, aliás, merece destaque. A Copa São Paulo voltou ao noticiário por causa do camisa 7 da Portuguesa, que no mesmo ano foi convocado pelo técnico da seleção brasileira profissional, Paulo Roberto Falcão. Marcelinho formou com Djalminha um meio-de-campo imbatível, no Flamengo de 1990. O meia Roger, do Fluminense, que chegou a ser comparado a Maradona, também começou na Copa São Paulo. Gil, Ewerthon, Kléber e Edu fazem parte da safra corintiana de 1999, campeã daquele ano, enquanto Diego e Robinho passaram quase despercebidos pelo campeonato do ano passado. Robinho, a maior revelação do futebol brasileiro em 2002, era reserva no time de juniores santista. Douglas e William eram os titulares. Kaká, hoje considerado um dos maiores jogadores do País, há dois anos também era reserva, de Harisson, que nunca foi aproveitado no time principal. Dois dias depois, Kaká foi o destaque do São Paulo profissional, marcando dois gols contra o Botafogo na decisão do Rio São-Paulo.