Copa SP: Atlético empata em Rio Claro O Atlético Sorocaba, caçula da elite paulista, empatou com o Rio Claro, em 2 a 2, neste sábado à tarde, dentro da Copa Estado de São Paulo, no estádio Schimitão, em Rio Claro, pela terceira rodada. O time sorocabano, agora, soma sete po ntos no Grupo 1, que é liderado pelo Santo André, com nove, e que sexta-feira venceu o Guarani-B, por 3 a 1, em Campinas. O Rio Claro continua com dois pontos dentro do Grupo 2. Em Araraquara, a Ferroviária conseguiu sua segunda vitória consecutiva ao vencer o São Caetano-B, por 3 a 1, no estádio da Fonte Luminosa. A Ferroviária tem seis pontos no Grupo 2, enquanto o time do ABC é último colocado do Grupo 1 ainda sem somar ponto . O Noroeste suou bastante, mas empatou com o Jaboticabal, em 2 a 2, no estádio Alfredo Castilho. O time de Bauru, agora, tem cinco pontos no Grupo 3. O Jaboticabal tem quatro no equilibrado Grupo 4. A terceira rodada será completada neste domingo cedo com 11 jogos.