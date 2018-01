Copa SP: Comercial e Criciúma passam Mais dois clubes garantiram vagas, nesta noite, na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. O Comercial se garantiu na liderança do Grupo A e, agora, vai enfrentar o Santos, primeiro colocado do Grupo B, também disputado em Ribeirão Preto. Já o Criciúma-SC assegurou vaga no Grupo C. Pelo Grupo A, em Ribeirão Preto, o Comercial garantiu a primeira posição ao empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, eliminado da competição. Assim, o time paulista terminou com sete pontos, enquanto o time de Minas ficou com cinco. Na preliminar, também no estádio Palma Travassos, o Brasiliense venceu o Batatais, por 2 a 1, mas ambos já estavam eliminados. No Grupo C, em Jundiaí, o Criciúma goleou o Barra-MT, por 4 a 0, e também terminou em primeiro lugar, com nove pontos. Na briga pela segunda colocação, o Botafogo-RJ venceu o Paulista, por 2 a 1, de virada, e chegou aos seis pontos. Mas como tem zero de saldo de gols não briga por uma vaga nem no índice técnico. O time paulista, com três pontos, foi eliminado. Até agora, estão definidos seis confrontos. Dos 26 times classificados, matematicamente, 13 são paulistas. A ordem dos classificados por índice técnico só poderá ser definida nesta quinta-feira, após o final da terceira e última rodada que será completada com seis jogos. Sete clubes já estão garantidos pelo índice técnico. Três deles chegaram aos sete pontos: Marília, no Grupo L; Angra dos Reis, no Grupo R e Fluminense, no Grupo K. Outros quatro clubes chegaram aos seis pontos, mas estão garantidos pelo saldo de gols: Madureira-RJ (saldo de gols 7), no Grupo H e América-SP (saldo 6), no Grupo J; Grêmio Barueri, no Grupo I (saldo 5) e Atlético Sorocaba, no Grupo G(saldo 5). Outros três clubes, com seis pontos, estão na expectativa pela classificação pelo índice técnico: Vitória (saldo 4), Palmeiras (saldo 3) e Taubaté (saldo 2). Estes não podem comemorar a classificação, porque três grupos serão definidos nesta quinta-feira. A segunda fase, com 32 clubes, será disputada no sistema de mata-mata. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Confira os novos confrontos: Partida 1 - Comercial-SP x Santos; Partida 2 - Criciúma x Campinas; Partida 3 - Goiás x Noroeste; Partida 4 - Iraty-PR x Ituano; Partida 5 - Grêmio-RS x Santo André; Partida 6 - Vila Nova-GO x Internacional; Partida 7 - 1º M x 1º índice; Partida 8 - Atlético-MG x 2º índice; Partida 9 - Ecus x 3º índice; Partida 10 - Nacional-SP x 4º índice; Partida 11 - São Paulo x 5º índice; Partida 12 - Corinthians-AL x 6º índice; Partida 13 - 1º S x 7º índice; Partida 14 - 1º T x 8º índice; Partida 15 - Rio Branco-SP x 9º índice e Partida 16 - Paraná-PR x 10º índice. » Confira a classificação dos grupos e todos os resultados da Copa São Paulo Jr.