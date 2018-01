Copa SP: Comercial e Juventus decidem vaga De olho em uma vaga na Copa do Brasil de 2004, Comercial e Juventus entram em campo nesta sexta-feira, às 20 horas, pelas quartas-de-final da Copa Estado de São Paulo. As equipes se enfrentam no Estádio "Francisco de Palma Travassos", em Ribeirão Preto. Nesta nova fase, oito clubes brigam pelo título. Haverá apenas um jogo, no qual o time de melhor campanha atua em casa. Em caso de empate nos 90 minutos regulamentares, acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Se persistir a igualdade, a decisão irá para os pênaltis. O campeão da Copa Estado garante, automaticamente, vaga na Copa do Brasil de 2004. O Comercial poderá ficar sem seu principal jogador, o atacante Osni. Artilheiro da competição com 16 gols, o jogador sentiu dores musculares e ainda é dúvida. Com isso, o técnico Pinho deve optar pela entrada de Juninho. O Juventus, entretanto, terá todos jogadores à disposição. O volante Cristian, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, deve ser a única novidade no lugar de Cido. Confira os outros confronto das quartas-de-final: domingo - 11 horas - Marília-B x Rio Claro 17:00 - Ituano x Olímpia.