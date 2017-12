Copa SP de Juniores têm recorde de clubes A 35ª Copa São Paulo de Juniores vai ter recorde de participantes. No total serão 80 clubes que lutarão pelo título da competição mais tradicional e de maior prestígio do futebol brasileiro. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta sexta-feira à noite, os grupos, as sedes, o regulamento e a tabela. A competição terá início no dia 4 de janeiro e terminará dia 25 do mesmo mês, na data de aniversário da capital. Na primeira fase os 80 times estão divididos em 20 grupos. As quatro equipes de cada grupo jogam entre si em turno único, passando à fase seguinte apenas o campeão de cada grupo. Na segunda fase, as 20 equipes classificadas se encontram em confrontos eliminatórios que se repetem nas fases seguintes. Nas oitavas-de-final, classificam-se cinco equipes, além de mais uma equipe que tiver o melhor índice técnico, a ser calculado durante a competição. A operação irá se repetir nas quartas-de-final, quando ao invés de classificarem três, serão quatro equipes para disputar a fase semifinal. Eis os grupos: A - São José dos Campos: 1 - CA Joseense - SP; 2 - Santos FC - SP; 3 - SE Gama - DF; 4 - Madureira EC - RJ B - Taubaté: 1 - EC Taubaté - SP; 2- CR Vasco da Gama - RJ; 3- Guarany SC - CE; 4- CR Brasil - AL C - Paulínia: 1- EC Primavera - SP; 2- Paraná Clube - PR; 3- Santa Inês FC - MA; 4- AD São Caetano - SP D - São Carlos: 1 - Sãocarlense; 2 - SE Palmeiras - SP; 3 - Barra EC - MT; 4 - Desp. Capixaba - ES E - Serra Negra: 1- Serra Negra FC - SP; 2- Guarani FC - SP; 3- C. Náutico Capibaribe - PE; 4- AD Confiança - SE F - Barueri: 1- GR Barueri - SP; 2- Santa Cruz FC - PE; 3- CR Flamengo - RJ; 4- Paysandu SC - PA G - Leme: 1- EC Lemense - SP; 2- Coritiba FC - PR; 3- Vitória - BA; 4- XV Piracicaba - SP H - Limeira: 1- Independente - SP; 2- Grêmio - RS; 3 - América FC - MG; 4- SE Estudante - PB I - Mococa: 1- Radium FC - SP; 2- A Portuguesa Desp - SP; 3- C. Atlético Mineiro - MG; 4- CFA - RO J - Ribeirão Preto: 1- Comercial FC - SP; 2- Botafogo FC - SP; 3- Cuiabá EC - MT; 4- AD Unit - MG K - Osasco: 1- EC Osasco- SP; 2- Cruzeiro EC - MG; 3- CEFAMA - MA; 4- CA Juventus - SP L - Americana: 1- Rio Branco EC - SP; 2- AA Ponte Preta - SP; 3- Palmas FR - TO; 4- Brasiliense FC - DF M - Taboão da Serra: 1- CA Taboão da Serra- SP; 2- Cachoeiro FC - ES; 3- Fluminense FC - RJ; 4- C. Atlético Paranaense - PR N - Suzano: 1- Ecus- SP; 2- São Paulo FC - SP; 3- Criciúma FC - SC; 4- Fluminense EC - PI O - Santo André: 1- EC Santo André - SP; 2- SC Internacional - RS; 3- CS Corinthians - AL; 4- CA Sorocaba - SP P - São Vicente: 1- São Vicente AC - SP; 2- Botafogo FR - RJ; 3- AA Inter Limeira - SP; 4- Avaí FC - SC Q - Capital: 1- Força EC - SP; 2- Nacional AC - SP; 3- AC Juventus - AC; 4- São Gonçalo FC - RN R - Lençóis Paulista: 1- CA Lençoense - SP; 2- Marília AC; 3- EC Bahia AS - BA; 4- Goiás EC - GO S - Jundiaí: 1- Paulista F SC - SP; 2- SC Corinthians Pta - SP; 3- Figueirense FC - SC; 4- Angra dos Reis EC - RJ T - Bauru: 1- EC Noroeste - SP; 2- EC Juventude - RS; 3- CENE - MS; 4- Iraty SC - PR.