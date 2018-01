Copa SP define as quartas-de-final Foram definidos nesta terça-feira os confrontos pelas quartas-de-final da 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos 8 classificados, 5 são paulistas - Corinthians, São Paulo, União São João, Comercial e Nacional. Ainda há 2 paranaenses (Iraty e Paraná) e 1 goiano (Vila Nova). As partidas das quartas-de-final da Copa SP acontecem na quinta-feira - a Federação Paulista de Futebol ainda não definiu datas e horários. Os confrontos são os seguintes: Comercial x Iraty, Vila Nova-GO x Corinthians, Nacional x São Paulo e União São João x Paraná. Das partidas disputadas nesta terça-feira, destaque para as vitórias de São Paulo e Corinthians nos pênaltis, sobre Corinthians-AL e Atlético-MG, respectivamente. Já o Palmeiras foi eliminado pelo União São João. Confira os resultados do dia na Copa SP: Comercial-SP 2 x 1 Criciúma Noroeste 3 (8) x (9) 3 Iraty Grêmio 0 x 2 Vila Nova-GO Corinthians 1 (4) x (3) 1 Atlético-MG Ecus 0 x 1 Nacional São Paulo 1 (4) x (3) 1 Corinthians-AL União São João 3 x 2 Palmeiras Rio Branco 2 x 3 Paraná