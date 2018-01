Copa SP define finalistas no ABC Em clima de decisão e que deve levar um grande público ao estádio Bruno José Daniel, em Santo André, acontecem, nesta quarta-feira à tarde, as semifinais da 34ª Copa São Paulo de Juniores. E como já aconteceu nas fases anteriores, a expectativa é de que os dois jogos sejam muito equilibrados. Não existem favoritos. Palmeiras e Internacional abrem a rodada dupla, às 15 horas, para em seguida, às 18 horas, se enfrentarem Vasco e o time da casa, o Santo André. O regulamento prevê prorrogação de 30 minutos, com dois tempos iguais, em caso de empate. Persistindo a igualdade, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. O torcedor que não for ao estádio, poderá acompanhar os jogos pela televisão, tanto pelo canal aberto, Rede Vida, como pelo canal fechado, ESPN Brasil. Atual campeão paulista, o Palmeiras conta com a tradição de sua camisa diante da Internacional de Limeira. O time foi ganhando confiança durante a competição e chegou às semifinais com muita garra. ?Nosso time tem padrão de jogo e um futebol solidário", garante o técnico Karmino Colombini, que vai comandar o Palmeiras B no Campeonato Paulista da Série A3 - terceira divisão - a partir do fim de semana. Para este jogo ele não terá Edmílson, herói em Taubaté, ao marcar dois gols sobre o Vitória-BA, por 3 a 2. Mas terá o retorno do artilheiro Wagner, que se transformou na mais polêmica personagem da competição, ao ser pego com uma mulher na concentração do time. A Internacional venceu seus cinco adversários, inclusive o Corinthians, um dos favoritos ao título. O time é bem dirigido por João Paulo, ex-ponta esquerda da Ponte Preta. Mas sua principal estrela estará de fora: o atacante Waldison, artilheiro da competição com seis gols, recebeu dois amarelos e cumprirá suspensão automática. No segundo jogo, o Vasco vai tentar valer a tradição. É o único semifinalista que já conquistou o título, em 1992, e além disso conta com uma forte tradição em revelar valores. Mas terá que correr muito para superar o Santo André, um time valente, homogêneo e que derrubou o favorito São Paulo na primeira fase. Não dá também para desprezar o seu retrospecto de 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, e a vantagem de atuar em casa com o apoio da torcida.