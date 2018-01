Copa SP define hoje as últimas vagas Corinthians e Palmeiras-B são mais dois grandes clubes paulistas que devem garantir vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Fútebol Júnior. Ambos jogam nesta quinta-feira, precisando apenas do empate para ficar com a primeira posição de seus grupos. Outro paulista que entra em campo em vantagem nesta quinta-feira é o União São João, que também só precisa empatar para continuar sonhando com o título. Seis jogos encerram a primeira fase da competição. No grupo M, o Corinthians enfrenta a Ferroviária no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Os dois times dividem a primeira posição, com seis pontos, mas os corintianos têm a vantagem do empate por terem melhor saldo de gols (7 a 6). Antes, às 16 horas, Juventus-AC e Treze-PB, ainda sem nenhum ponto ganho, somente cumprem tabela no grupo M. Em São Paulo, pelo grupo T, o Palmeiras-B lidera com 6 pontos e enfrenta o Juventude-RS, que tem 4. A partida acontece às 16 horas e tem transmissão da Rede Vida, que passa a preliminar, às 14 horas, entre os já eliminados Friburguense-RJ e Ypiranga-AP. E pelo grupo S, em Araras, o União São João entra em campo, às 19 horas, diante do Flamengo-RJ, só precisando do empate - a Cultura mostra ao vivo. Tem 6 pontos, contra 4 do time carioca. Antes, às 17 horas, os eliminados Mogi Mirim e Remo-PA se despedem da competição. Confira a classificação dos grupos