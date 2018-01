Copa SP define os finalistas amanhã A fase semifinal da 35ª edição da Copa São Paulo de Juniores, que será disputada nesta quinta-feira, conta com a presença de três clubes paulistas. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vão brigar com o Coritiba para fazer a decisão do mais importante campeonato da categoria no futebol brasileiro. O Corinthians jogará contra o Coritiba, às 15 horas, em Osasco, com transmissão da Rede Vida e ESPN Brasil. Depois, às 17 horas, Palmeiras e São Paulo fazem o clássico em Santo André, também com transmissão da ESPN Brasil. Nessa fase, os confrontos são diretos e com eliminatórias simples. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será decidida nos pênaltis, sem prorrogação. A decisão do título acontecerá no próximo domingo, dia 25, no estádio do Pacaembu. O Palmeiras tentará chegar pela segunda vez consecutiva à final da Copa SP. Apesar da derrota nos pênaltis para o Santo André, no ano anterior, o clube revelou jogadores importantes como Vágner Love, Edmílson, Diego Souza e Alceu, base da equipe campeã da Série B do Brasileiro também em 2003. No atual elenco, os destaques são o meia Willian, artilheiro do time com sete gols, além dos atacantes Bruno Casarine e Rafael Marques. O Palmeiras tem a melhor campanha da competição, com 100% de aproveitamento, e o melhor ataque, com 18 gols marcados em seis jogos. Mas o técnico Wilson Coimbra tem problemas para o clássico com o São Paulo. O artilheiro Willian torceu o joelho esquerdo no jogo contra o Coritiba e não joga mais nesta competição. "Ele fará falta, mas a equipe está concentrada e quem entrar vai dar conseguir manter o mesmo ritmo que o time vinha tendo ao logo dos jogos", afirmou o treinador, que ainda não decidiu quem será o substituto. O adversário do Palmeiras também está invicto. O São Paulo venceu quatro jogos e empatou outros dois - venceu as duas vezes nos pênaltis. O principal jogador do time é o "experiente" Diego Tardelli, que jogou em 2003 no time principal, chegando, inclusive, a ser titular. "Temos um excelente grupo, que está unido e com um único objetivo: vencer a Copa São Paulo. Todos os garotos sabem que essa competição é uma grande vitrine para o futebol e que um grande passo na carreira pode começar com uma conquista dessas", afirmou o técnico do São Paulo, Vizzoli. Na outra semifinal, o Corinthians, outro com 100% de aproveitamento, enfrenta o surpreendente Coritiba. O elenco corintiano conta com alguns jogadores que já integraram a equipe principal, como a dupla de ataque composta por Abuda e Jô. O atacante Abuda é o artilheiro do time na Copa SP, com quatro gols, três deles marcados na goleada por 4 a 0 contra o Força Futebol, na segunda fase da competição. O técnico Adaílton Ladeira não acredita que exista um favorito, mas aposta no seu time. "Todos os semifinalistas têm condições de conquistar o campeonato, mas o Corinthians está muito motivado e muito preparado. Mantendo a mesma pegada, temos grandes chances de sermos finalistas", avisou o treinador. O Coritiba corre por fora e pode ser a grande surpresa desta edição da Copa São Paulo, com uma campanha discreta, mais invicta até a derrota para o Palmeiras na última rodada. O destaque do clube paranaense é o atacante Laércio, que já marcou quatro gols. O time paranaense só se classificou para a semifinal graças à melhor campanha entre os clubes perdedores da última rodada: somou 13 pontos contra 12 de Santos e Rio Branco.