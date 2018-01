Copa SP define os semifinalistas nesta terça Com três jogos, envolvendo cinco clubes paulistas, será disputada nesta terça-feira à tarde a quarta fase da Copa São Paulo de Juniores. As partidas terão transmissão ao vivo pela televisão e os torcedores terão que pagar ingressos para entrar nos estádios. Os preços, porém, são módicos: de R$ 2,00 a R$ 4,00. Esta fase será disputada como nas duas anteriores, ou seja, dentro do sistema de eliminatória simples. Em caso de empate, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. Os três vencedores passarão às semifinais, que serão disputadas na quinta-feira. Um quarto time será qualificado entre os perdedores com o melhor índice técnico em todas as fases. Com a presença dos melhores times, a FPF optou por centralizar os jogos na Grande São Paulo. Um dos destaques será o clássico entre Corinthians e Santos, no estádio José Liberatti, em Osasco, às 15 horas. Este jogo será mostrado pela Espn Brasil. Outro jogo envolvendo só paulistas é São Paulo x Rio Branco confirmado para as 17 horas no estádio Bruno José Daniel, no ABC. Este jogo também será mostrado ao vivo pela ESPN Brasil. O terceiro jogo será disputado em Suzano, entre Palmeiras e Coritiba, às 15 horas, no estádio Francisco Marques Figueira, com transmissão da Bandsports.