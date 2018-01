Copa SP define semifinalistas nesta 5ª Os quatro melhores times da Copa São Paulo de Juniores 2005 serão conhecidos nesta quinta-feira, quando acontecem as quartas-de-final da competição. Entre os grandes paulistas, apenas o Corinthians, atual campeão, e o São Paulo, continuam na disputa, ao lado do Nacional, da capital, e dois times do interior paulista, dois paranaenses e um goiano. Agora, os oito times se enfrentam a partir das 15 horas, e quem perder, está fora. Em caso de empate, a vaga será definida em cobranças de pênaltis. A partir das 18h30, o Corinthians tenta continuar na luta pelo hexacampeonato enfrentando o Vila Nova-GO, em Araraquara. O time paulista vem de uma campanha tranqüila na primeira fase, onde passou por Ferroviária, Treze-PB e Juventus-AC. No mata-mata, o time dirigido por Adaílton Ladeira quase se complicou diante do Marília, onde venceu por 3 a 2 e só eliminou o Atlético-MG nos pênaltis, após o time mineiro conseguir o empate por 1 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo. O Vila Nova na primeira fase empatou com Fluminense, depois venceu Osasco e Rondônia. Coincidentemente, na segunda e terceira fases, eliminou dois rivais gaúchos: Internacional e Grêmio. É um time altamente competitivo. O jogo também marca o encontro entre o corintiano Bobô, terceiro na tábua de artilheiros, com seis gols, e Pedro Júnior, do Vila Nova, vice-artilheiro com sete. Os dois perseguem o centroavante Borebi, do já eliminado Noroeste, autor de oito gols. O jogo será transmitido, ao vivo, pela TV Cultura. Temor - Em Taubaté, às 15 horas, o São Paulo tenta chegar às semifinais enfrentando o Nacional. A campanha do São Paulo não inspira confiança. O Tricolor chegou a ser surpreendido na primeira fase, quando perdeu por 2 a 1 para o desconhecido Estrela do Norte-ES e só se classificou após uma sofrida vitória pelo mesmo placar sobre o Taubaté. Após golear o Grêmio Barueri por 4 a 0 na segunda fase, a torcida voltou a ficar aflita nas oitavas-de-final. Após empatar por 1 a 1 com o Corinthians-AL no tempo normal, a vaga só veio na disputa de pênaltis. O Nacional, tradicional na categoria, na primeira fase ganhou do Porto-PE e Fortaleza, além de empatar com a Portuguesa. Depois goleou o Madureira, por 4 a 1, e ganhou do Ecus, terça-feira, por 1 a 0, com uma boa dose de sorte, porque marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo. ESPN Brasil e Rede Vida transmitem o jogo ao vivo. Às 15 horas, em Araras, jogam União São João e Paraná. Os dois times são os únicos entre os oito sobreviventes com 100% de aproveitamento. Para chegar até esta fase, o União derrotou Mogi Mirim, Remo, Flamengo e Vitória. Na última rodada, o time comandado pelo ex-atacante de São Paulo e Corinthians, Paulo César, surpreendeu ao vencer por 3 a 2 o Palmeiras. Já o Paraná vem de vitórias contra o Juventus, Interporto-TO e Força Sindical e na fase eliminatória, passou por Atlético Sorocaba e Rio Branco. O vencedor do confronto enfrenta o São Paulo ou o Nacional. Completando a rodada, às 18h30, em Ribeirão Preto, o Comercial tem pela frente o Iraty-PR. O time de Ribeirão Preto chamou a atenção a partir da segunda fase, quando desbancou o Santos. Já os paranaenses, se classificaram após empate por 1 a 1 com o Noroeste, em Bauru, e vencer por 9 a 8 nos pênaltis na maior disputa até agora da competição, com 12 cobranças cada lado. Quem vencer joga contra o ganhador de Corinthians x Vila Nova-GO. As semifinais acontecem no final de semana. A decisão acontece no Pacaembu, terça-feira, dia 25, aniversário da cidade de São Paulo.