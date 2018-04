Copa SP define últimos classificados às oitavas de final

Na noite de terça, o Palmeiras derrotou o Desportivo Brasil, por 3 a 2, em Barueri, e se garantiu na próxima fase. O duelo teve duas viradas e foi marcado pelo equilíbrio. O time do técnico Narciso, contudo, levou a melhor, contando com gols de Chico, duas vezes, e João Pedro. Pelo rival, Bruno Gomes e Deivid balançaram as redes. Mais cedo, o Santos goleou o Náutico por 5 a 1.

Atual campeão e time com maior número de títulos - oito no total -, o Corinthians vai encarar nesta quarta, às 18h30, o Bahia, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Na 1ª fase, o clube do Parque São Jorge suou para se classificar no Grupo G e só carimbou a vaga com a vitória sobre o União São João, por 4 a 2. Os baianos terminaram com 100% de aproveitamento e tiveram a melhor campanha entre os classificados.

Detentor de três títulos, o São Paulo também enfrenta outro nordestino, o Santa Cruz, às 16 horas, no Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Os dois clubes venceram os três jogos da 1ª fase, mas o time do Morumbi foi melhor no saldo de gols: 10 a 6.

Entre os clubes cariocas, dois tentam carimbar a vaga à próxima fase. O Botafogo joga contra o Fortaleza, às 16 horas, em Taubaté. O Vasco pega o Goiás, às 21 horas, em Ribeirão Preto. Já Grêmio e Atlético-MG têm pela frente Coritiba e Figueirense, respectivamente.

Confira os jogos desta quarta-feira:

Botafogo x Fortaleza

São Paulo x Santa Cruz

Atlético-PR x Mogi Mirim

América-SP x Juventude

Figueirense x Atlético-MG

Grêmio x Coritiba

Corinthians x Bahia

Vasco x Goiás