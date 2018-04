Copa SP define últimos semifinalistas Com Portuguesa e Grêmio já garantidos nas semifinais da 33ª Copa São Paulo de Juniores, restam apenas mais duas vagas. Os últimos semifinalistas serão definidos neste domingo à tarde, a partir das 14 horas. Em Santo André, São Paulo e Cruzeiro devem fazer um dos grandes jogos da competição. Os dois times são técnicos e estão invictos. O Cruzeiro venceu seus quatro jogos, enquanto o time paulista venceu três vezes e empatou uma. O vencedor deste confronto enfrenta o Grêmio que eliminou o União São João. No campo do Ibirapuera, na capital, acontece o dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta. A previsão é de um jogo equilibrado e nervoso por conta da rivalidade dos dois times. O Guarani empatou um jogo e venceu três, enquanto o retrospecto do rival é inferior: duas vitórias, uma derrota e chegou às quartas-de-final, ao superar o Coritiba nos pênaltis. O vencedor deste confronto enfrenta a Portuguesa, que neste sábado eliminou o Flamengo. Caso haja empate no tempo normal não haverá prorrogação como previa o regulamento. Uma portaria da Federação Paulista determina a cobrança de penalidades máximas para decidir a vaga.