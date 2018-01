Copa SP: definidos horários das semifinais O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol já confirmou locais e horários dos jogos semifinais da 35ª Copa São Paulo de Juniores. Os dois jogos serão realizados nesta quinta-feira à tarde. Corinthians e Coritiba se enfrentam às 15 horas, no Estádio José Liberatti, em Osasco, com transmissão da ESPN Brasil e Rede Vida de Televisão. Palmeiras e São Paulo jogam às 17 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, a partir das 17 horas, com transmissão da ESPN Brasil. Nesta quinta fase, o critério é o mesmo dos anteriores: sistema de eliminatória simples, onde quem vencer vai decidir o título. Os perdedores vão disputar o terceiro lugar. Em caso de empate no tempo normal, haverá cobrança de penalidades máximas.