Copa SP: definidos semifinalistas Cruzeiro e Ponte Preta são os outros semifinalistas da Copa São Paulo de Juniores. Os dois times se classificaram na rodada deste domingo à tarde, com o time mineiro vencendo o São Paulo por 1 a 0, enquanto a Ponte empatou com o Guarani, em 1 a 1, mas garantiu a vaga na cobrança de penalidades máximas: 6 a 5. Com estes resultados, estão definidos os dois jogos semifinais, que serão disputados terça-feira à tarde em local a ser marcado pela Federação Paulista. Numa semifinal se enfrentam dois clubes paulistas: Portuguesa de Desportos e Ponte Preta. Na outra semifinal se enfrentam Cruzeiro e Grêmio. O sonho do São Paulo ser campeão caiu por terra com a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O jogo foi muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o time mineiro abriu o placar com Wendell, aos 26 minutos, num bonito lance. Após o cruzamento do lado esquerdo do ataque, ele ajeitou a bola e deu um toque com efeito por cima do goleiro Márcio. O São Paulo ainda tentou reagir, mas de forma desesperada abrindo espaços para os contra-ataques do Cruzeiro, que quase ampliou o placar. O outro semifinalista saiu do dérbi campineiro realizado no campo do Ibirapuera, na capital. No tempo normal houve empate de 1 a 1. O meia Vaguinho abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo para a Ponte Preta. O empate foi anotado pelo lateral Éderson Ramalho aos 11 minutos da etapa final. Na cobrança de penalidades, a série de cinco penalidades ficou empatada em 5 a 5. Nas cobranças alternadas, Alex chutou mas o goleiro Murilo defendeu. Vitória da Ponte, por 6 a 5.