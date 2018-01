Copa SP destaca Palmeiras x Taubaté Agora é no mata-mata e quem perder vai para casa mais cedo. Só o vencedor continuará sonhando em conquistar a 34ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nesta quarta-feira tem seis jogos marcados na abertura das oitavas-de-final. Depois da eliminação de alguns favoritos, como Corinthians e São Paulo, fica difícil apontar quais equipes têm mais chances de ficar com o título. O Palmeiras, atual campeão paulista da categoria, enfrenta o Taubaté, que com o apoio da torcida eliminou o favorito Flamengo. O jogo, válido pelo Grupo 1, começa às 15h30, no Estádio Joaquinzão, no Vale do Paraíba, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Em Leme, pelo Grupo 4, o Santos leva ligeira vantagem diante do Atlético-PR, que foi campeão do Grupo H, relativamente fácil. A ESPN Brasil mostra o jogo a partir das 15h30. Em Limeira, no Grupo 6, a Internacional-SP espera aproveitar o clima de confiança adquirida após a eliminação do forte Corinthians, para superar o Juventus. Os times tiveram campanha 100% na primeira fase, com três vitórias. À noite, a partir das 20h30, em Americana, o Rio Branco enfrenta o Vasco. O time paulista também venceu os três jogos iniciais, mantém a base do time que chegou nas semifinais do Campeonato Paulista e pode perfeitamente passar pelo Vasco, um clube de tradição nas divisões de base. A ESPN Brasil mostra ao vivo o jogo válido pelo Grupo 3. Ainda à tarde, dois jogos sem envolvimento de clubes paulistas. Em Suzano, pelo Grupo 5, se enfrentam Santa Cruz-PE e Avaí-SC, dois clubes que sofreram para garantir suas vagas. Pelo Grupo 2, em São Vicente, o surpreendente Vila Nova-GO enfrenta o Vitória-BA, que saiu do Grupo D, um dos mais equilibrados da primeira fase. Dois jogos serão disputados quinta-feira à tarde. Pelo Grupo 7, jogam Portuguesa e Cruzeiro (ESPN Brasil), em Barueri, enquanto em Santo André, pelo Grupo 8, se enfrentam Santo André e Botafogo-RJ (Rede Vida). Regulamento - A segunda fase será dividida em oito grupos de dois clubes cada e passa para as quartas-de-final somente o vencedor de cada confronto. Em caso de empate no tempo normal de jogo, a vaga será decidida na prorrogação de 30 minutos (dois tempos iguais de 15 minutos) e na cobrança de pênaltis. Confira todos os jogos: Grupo 1 - 15h30 - Palmeiras-SP x Taubaté-SP (Estádio Joaquinzão, em Taubaté) - Rede Vida ao vivo. Grupo 2 - 15h30 - Vila Nova-GO x Vitória-BA (Estádio Mansueto Pierotti, em São Vicente). Grupo 3 - 20h30 - Vasco-RJ x Rio Branco-SP (Estádio Décio Vitta, em Americana) - ESPN Brasil ao vivo. Grupo 4 - 15h30 - Santos-SP x Atlético-PR (Estádio José Liberati, em Leme) - ESPN Brasil. Grupo 5 - 15h30 - Santa Cruz-PE x Avaí-SC (Estádio Francisco Figueira, em Suzano). Grupo 6 - 15h30 - Internacional-SP x Juventus-SP (Estádio Limeirão, em Limeira). Na quinta-feira: Grupo 7 - 15h30 - Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG (Estádio Orlando Novelli, de Barueri) - ESPN Brasil ao vivo. Grupo 8 - 15h30 - Botafogo-RJ x Santo André-SP (Estádio Bruno José Daniel, em Santo André) - Rede Vida ao vivo.