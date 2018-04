Copa SP: grandes estréiam com vitória Quatro jogos abriram neste sábado a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2002. As partidas foram válidas pelos Grupos A e E, com sedes em São José dos Campos e Santo André, respectivamente. Participam do torneio deste ano 64 clubes de todo o Brasil, divididos em 16 grupos com quatro times em cada. Passam para a próxima fase os campeões de cada grupo. Neste domingo, outros 26 jogos completam a primeira rodada. Pelo Grupo A, o São Paulo, vice-campeão do ano passado, abriu o torneio com uma difícil vitória sobre o Rio Negro-AM, por 1 a 0. O lateral-direito Gabriel, aos 11 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida. No jogo de fundo, o Joseense, clube que disputa a sexta divisão paulista, apenas empatou com o América-RJ, por 2 a 2. Adonias e Miltom marcaram para o time paulista, enquanto Fábio e Márcio empataram para os cariocas. No Grupo E, duas goleadas. No primeiro jogo, o Santo André não teve dificuldades para golear por 5 a 0 o São Gonçalo-RN. O destaque do jogo foi o atacante Uéslei, que marcou três gols e assumiu a artilharia da Copa SP. Renatinho e Marcelo completaram o placar. No outro jogo da tarde, o Corinthians teve mais trabalho para vencer o Bangu-RJ por 3 a 1, com gols de Careca, Luciano Bebê e Kelvin. Éderson descontou para o time carioca.