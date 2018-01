Copa SP inicia hoje oitavas-de-final Dezesseis times entram em campo na briga pelo título da Copa São Paulo de Futebol Junior nesta terça-feira, pelas oitavas-de-final da competição, disputada também dentro do sistema mata-mata. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas penalidades máximas. O Estado de São Paulo tem domínio nesta fase, com nove participantes, entre eles Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Em Araraquara, o Corinthians põe em jogo, diante do Atlético-MG, a chance de ser o único hexacampeão, uma vez que o Fluminense, outro time que venceu cinco vezes, foi eliminado na segunda fase. Na última rodada o atual campeão derrotou o Marília por 3 a 2 e se manteve com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. A partida têm início às 18h40, com transmissão ao vivo da TV Cultura. "Queria jogar em são Paulo, com o apoio da torcida", ratificou o técnico Adaílton Ladeira, que tem em mãos, com certeza, o elenco mais experiente entre todos os 88 clubes. O São Paulo fez da cidade de Taubaté a sua casa e lá irá enfrentar o Corinthians de Alagoas, uma das surpresas da disputa, a partir das 17 horas, com transmissão da ESPN Brasil. No time paulista, o técnico Marcos Vizzoli acredita que leva vantagem. "Neste esquema de mata-mata acredito que a experiência vai pesar", prevê. O empresário João Feijó, responsável pelo clube alagoano, está satisfeito com o desempenho do seu time, que não foi tão longe, mas acredita que a equipe foi prejudicada pelas constantes mudanças de sede. O time começou a disputa em São Vicente, na Baixada Santista, na segunda fase se deslocou até Araraquara, no oeste do Estado, e agora em Taubaté, Vale do Paraíba. "Estou preocupado porque tivemos que mudar constantemente, não bastasse a viagem de Alagoas", protestou. Parada - O Palmeiras, outro grande a permanecer na disputa, tem uma parada difícil em Araras, a partir das 15 horas, também com transmissão da ESPN. Motivado com a goleada por 4 a 0 sobre o Palmeiras-B, o representante do Parque Antártica, campeão estadual da categoria, tem pela frente o União São João, um dos times que mantém os 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, e que deseja levar adiante a fama de revelar grandes jogadores. O Palmeiras é o único grande paulista que ainda não conquistou o título. Na sede de Osasco, o Grêmio-RS, um dos favoritos ao título, joga sua invencibilidade diante do Vila Nova, de Goiás, a partir das 15 horas. O time goiano derrotou na segunda fase o Internacional-RS, por 3 a 0, tirando a chance de um clássico Gre-Nal nesta fase. O Grêmio desclassificou o Santo André, com uma vitória por 3 a 1. A partida também terá transmissão ao vivo, pela Rede Vida. No estádio Nicoau Alayon, na Capital, depois de eliminar o Madureira, o Nacional recebe o Ecus, de Suzano, a partir das 16 horas. No mesmo horário, o Rio Branco recebe o Paraná Clube, em Americana. O interior do Estado ainda estará representado pelo Noroeste, que enfrenta o Iraty-PR, a partir das 19 horas, em Bauru, e pelo Comercial, que recebe o Criciúma-SC, também às 19 horas, na cidade de Ribeirão Preto. A briga pela artilharia continua acirrada. Com sete gols Borebi, do Noroeste, segue na liderança. Éder, do Criciúma-SC, o segue de perto, com seis gols marcados. Taquara, a grande promessa do Grêmio Barueri, foi eliminado juntamente com seu time pelo São Paulo, na segunda fase. Os integrantes desta terceira fase se dividem por sete Estados. Além dos nove paulistas, o Paraná conta com dois representantes, Paraná Clube e Iraty; Rio Grande do Sul (Grêmio), Santa Catarina (Criciúma), Minas Gerais (Atlético) , Goiás (Vila Nova) e Alagoas (Corinthians) têm um representante cada. Confira a rodada: Partida 17 (Ribeirão Preto) - 19h - Comecial-SP X Criciúma-SC; Partida 18 (Bauru) - 19h - Noroeste-SP X Iraty-PR; Partida 19 (Osasco) - 15h - Grêmio-RS X Vila Nova-GO - Rede Vida; Partida 20 (Araraquara) - 18h40 - Corinthians-SP X Atlético-MG - TV Cultura; Partida 21 (Capital) - 16h - Ecus-SP X Nacional; Partida 22 (Taubaté) - 17h - São Paulo-SP X Corinthians-AL - ESPN Brasil; Partida 23 (Araras) - 15h - União S. João-SP X Palmeiras-SP - ESPN Brasil; Partida 24 (Americana) - 16h - Rio Branco-SP X Paraná-PR.