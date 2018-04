Copa SP já tem três classificados Depois da realização de 22 jogos nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, três equipes garantiram classificação para as oitavas-de-final da competição: Santos, Ponte Preta e Grêmio. Jogando em São Roque, pelo grupo C, o Santos se classificou ao ganhar do América-RN por 2 a 0, chegando aos seis pontos. No outro jogo da chave, o Paulistano, que havia vencido na primeira rodada, perdeu para o Bahia por 1 a 0. Pelo grupo P, a Ponte Preta foi o primeiro time do interior paulista a se classificar, depois de vencer o Confiança-SE por 1 a 0, em Serra Negra. Ainda nesta chave, o Serra Negra perdeu para o Vitória por 3 a 1. O Grêmio chegou aos seis pontos e já garantiu a liderança do grupo F, com a vitória de 2 a 1 sobre Gamma-DF. Esta chave, que está sendo disputada em São Carlos, teve mais um jogo nesta quarta-feira: Juventus 2 x 1 Sãocarlense. Outros destaques da rodada foram as goleadas do São Caetano, que venceu o Radium por 9 a 1, e do Guarujá, que fez 6 a 0 no Mixto-MT. O Cruzeiro goleou o Misto-MS por 5 a 0 e chegou aos 6 pontos no grupo J, contra 3 de São Caetano e Radium. A vaga será definida na última rodada, mas o Cruzeiro só depende de um empate. O jogo mais movimentado da rodada aconteceu em Osasco. O time da casa saiu perdendo por 3 a 0 para o Etti Jundiaí, mas se recuperou e empatou a partida em 3 a 3. O Palmeiras também venceu nesta quarta-feira. Fez 4 a 1 sobre o Corinthians-AL e chegou aos 6 pontos no grupo G, disputado na capital paulista. Agora, irá decidir a vaga na última rodada. A segunda rodada terá quatro jogos nesta quinta-feira. Pelo grupo N, em Taubaté, CFA-RO enfrenta o Fluminense-RJ, enquanto o Taubaté pega o Palmeiras-B. Pela chave O, em Barueri, jogam CSA-AL x Vasco e Grêmio Barueri X Coritiba. Confira todos os resultados desta quarta-feira: Santa Cruz 0 x 4 Atlético-PR, Osasco 3 x 3 Etti Jundiaí, Paulistano 0 x 1 Bahia, América-RN 0 x 2 Santos, Barbarense 1 x 2 Flamengo, Ecus 5 x 2 Goiás, Gamma 1 x 2 Grêmio, Sãocarlense 1 x 2 Juventus, Palmeiras 4 x 1 Corinthians-AL, Serrano-PB 1 x 4 Figueirense, Vila Nova-GO 3 x 5 Atlético-MG, Matonense 1 x 0 Bragantino, Misto-MS 0 x 5 Cruzeiro, Radium 1 x 9 São Caetano, Guarujá 6 x 0 Mixto-MT, Botafogo-RJ 1 x 3 Portuguesa, Interporto 0 x 3 Internacional, Atlético Sorocaba 4 x 1 Nacional-SP, Fluminense-PI 2 x 4 América-MG, Ginásio Pinhalense 0 x 2 União São João, Serra Negra 1 x 3 Vitória e Confiança-SE 0 x 1 Ponte Preta.