Copa SP Jr: América-SP perde 12 pontos O América-SP, de São José do Rio Preto, foi punido na noite desta quinta-feira com a perda de 12 pontos na Copa São Paulo de Juniores pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por escalar irregularmente um jogador (não divulgado) que não estava inscrito. Esse atleta participou dos jogos dos dias 5 (contra o Náutico-RR) e 9/1 (Gama), pela primeira fase, no Grupo J. Assim, Como o América fica com seis pontos negativos, perde a vaga na próxima fase, pois tinha se classificado no índice técnico. E deste grupo passa apenas o Santo André.