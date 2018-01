Copa SP Jr: Chuva atrapalha abertura O pontapé inicial da Copa São Paulo de Juniores foi dado nesta terça-feira na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, onde os dois jogos válidos pelo Grupo K foram prejudicados pela forte chuva. Na primeira partida o EC Osasco venceu o Rondônia por 2 a 1. O primeiro gol do jogo (e do torneio) foi marcado por Di, do Osasco, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Murilo empatou para os representantes de Rondônia e Tiago Maester, a três minutos do final, garantiu a vitória dos paulistas. Já no jogo seguinte, Fluminense e Vila Nova-GO não conseguiram sair do empate em 0 a 0. Os dois times sofreram com o campo ?pesado? devido à chuva, que prejudicou bastante o gramado e formou várias poças d?água. A chuva atrapalhou ainda a emissora de TV ESPN Brasil, que não conseguiu obter sinal e cancelou a transmissão.