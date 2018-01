Copa SP Jr: Véspera é dia de inscrição A maratona de jogos da 36.ª Copa São Paulo Júnior começa na terça-feira, mas a véspera, nesta segunda-feira, será de muita expectativa nas 19 cidades-sede que abrigarão os 88 clubes participantes. Dirigentes, convidados e a imprensa participarão de coquetéis de apresentação em cada cidade, sem a participação direta da Federação Paulista de Futebol (FPF). Cada cidade-sede vai gastar de R$ 40 mil a R$ 60 mil para atender as delegações com hospedagem, alimentação e Infra-estrutura. Mesmo assim, houve uma enorme lista de espera motivada por interesses políticos. Alguns clubes não abriram mão do direito de ser sede, como o União São João, o Rio Branco e o Noroeste. ?É importante organizar esses jogos para manter acesa a chama de que o clube é capaz de revelar talentos, de descobrir craques, e de promover a maior competição da categoria no Brasil?, afirma o presidente do União São João, José Mário Pavan. A FPF vai bancar as arbitragens, as bolas, e testará nos jogos um sistema de atendimento médico que conta com desfibriladores portáteis, equipamento requisitado após a trágica morte do zagueiro Serginho. Cada clube pôde inscrever 25 jogadores, mas nem todos chegam às sedes completos. São 2200 garotos inscritos, com idade máxima de 20 anos. Algumas delegações de lugares mais distantes já estão no interior há alguns dias. O CRB, por exemplo, aproveitou para fazer três amistosos antes do início oficial da competição. A primeira rodada vai ser aberta terça-feira com quatro jogos. 38 jogos acontecem na quarta-feira e dois na quinta-feira. Os 88 clubes estão divididos em 28 grupos de quatro times cada. Passam para a segunda fase os campeões e os dez melhores por índice técnico, totalizando 32 participantes. A partir daí, até a final, será adotado o sistema de mata-mata. A final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no Estádio do Pacaembu. O Corinthians foi o último campeão.