Copa SP: Nacional-SP elimina São Paulo O São Paulo está fora da Copa São Paulo de Juniores. O sonho de ser tricampeão da competição acabou com a derrota para o Nacional-SP, na decisão nos pênaltis por 3 a 2, depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Com a classificação, o Nacional chega à semifinal e vai enfrentar o Paraná, que venceu o União São João por 2 a 1. Esta partida deverá ser disputada no domingo. Quanto ao jogo, no primeiro tempo, ao contrário do que se esperava, quem preocupava-se em se defender era o São Paulo, que saía com velocidade nos contra-ataques, principalmente pelas laterais. O esquema deu certo e aos 21 minutos, Flávio cruzou da esquerda para Paulo Krauss cabecear e abrir o marcador. A principal esperança do Nacional estava no atacante Leandro, artilheiro do time na disputa, com seis gols. Mas com o matador bem marcado, o time paulistano tinha que abrir espaços e aos 40 minutos, Souza fez jogada individual pela esquerda e chutou cruzado, empatando o jogo. A possibilidade de decidir o jogo nos pênaltis já era cogitada pelos dois times, que pouco fizeram para chegar a vitória no segundo tempo. O Nacional chegou a arriscar com o chute de fora da área de Fabinho, aos 21 minutos. Faltando quatro minutos para o fim, Jean foi lançado e chutou cruzado, mas o goleiro do Nacional, Rodrigo, defendeu e o jogo foi decidido nas cobranças de tiros livres da marca de pênalti. Jean marcou o primeiro para o São Paulo, mas Alex também deixou o seu para o Nacional. Depois disso, Paulo Krauss e Hernandes fizeram pelo Tricolor, enquanto Everton, do Nacional, parou no goleiro Weverson, que por sua vez, não conseguiu defender a cobrança de Souza e de Felipe Ribeiro. Após Bruno chutar para fora pelo São Paulo, Marcelo fez o mesmo e definiu a eliminação do tricolor. União perde de virada - No outro jogo da tarde, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras (SP), o União São João foi eliminado pelo Paraná, que venceu por 2 a 1. Com esta vitória o Paraná segue com 100% de aproveitamento no torneio. O atacante Clebson, que substituiu Cléberson, vendido para o Porto, abriu o placar para o União aos seis minutos, mas aos 44, Élton calou a torcida do time de Araras empatando o jogo. O Paraná voltou ainda mais ofensivo no segundo tempo e aos 35 minutos, Maia definiu a vitória do time paranaense, que chega pela primeira vez entre os quatro melhores da Copa São Paulo de Juniores.