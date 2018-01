Copa SP opõe paulistas e paranaenses Dois duelos entre paulistas e paranaenses definem neste domingo quem estará na festa da final da 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nacional e Paraná se enfrentam na Comendador Souza, às 11 horas. No começo da noite (18h30), o Corinthians hospeda o Iraty, no Pacaembu, e procura honrar a tradição de maior vencedor do torneio. O Nacional conquistou o título em 1972 e em 1988 e fez boa campanha na competição de 2005. Na fase de classificação deste ano, bateu o Porto (PE) por 2 a 1, empatou com a Portuguesa (1 a 1) e goleou o Fortaleza por 4 a 0. Na seqüência, eliminou o Madureira (4 a 0), o Ecus (1 a 0) e o São Paulo (nos pênaltis, depois de empate de 1 a 1 no tempo normal). O rival do Nacional tem até agora o melhor retrospecto. O Paraná ganhou as seis partidas anteriores, a começar pela primeira etapa, com 4 a 3 no Juventus, 5 a 0 no Interporto (TO) e 3 a 2 sobre a Força Sindical. Depois, bateu Sorocaba (1 a 0), Rio Branco (3 a 2) e União São João (2 a 1). Mas o time paranaense jamais chegou à decisão. Já o Corinthians está acostumado a levantar a taça. Além de ter vencido as duas primeiras versões do campeonato, em 1969 e 1970, ganhou também em 1995, 1999 e no ano passado. Para chegar à semifinal, a equipe dirigida por Adailton Ladeira derrubou Juventus-AC por 1 a 0, Treze (PB) por 7 a 1 e Ferroviária por 2 a 1. Na série eliminatória, fez 3 a 2 no Marília, mas passou por Atlético-MG e Vila Nova (GO) só nos pênaltis, após empates suados por 1 a 1. O Iraty na primeira fase empatou com Lençoense (1 a 1), fez 4 a 0 no Sport e 3 a 0 no Sorocaba. No mata-mata, goleou o Ituano por 5 a 1, despachou o Noroeste nos pênaltis (3 a 3 no tempo normal) e o Comercial por 2 a 1. A decisão do título, como sempre, está marcada para o Pacaembu no dia 25 (terça-feira), data do aniversário da cidade de São Paulo.