Copa SP: Palmeiras massacra Sãocarlense Mostrando ser um dos grandes favoritos ao título da Copa São Paulo de Juniores, o Palmeiras massacrou, neste domingo, o Sãocarlense por 7 a 0, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Com o resultado, o time do Parque Antártica garantiu a vaga do Grupo D, com a melhor campanha da primeira fase: nove pontos em três jogos, 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Agora, o time comandado por Wilson Coimbra terá pela frente o Primavera, de Indaiatuba, que ficou com a primeira colocação do Grupo C, com sete pontos. O local da partida ainda não foi confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Mas o mais provável é que seja realizado em Paulínia, local onde o time do Interior atuou na fase inicial. O grande artilheiro do Palmeiras foi o atacante William que, mesmo entrando no decorrer do confronto, anotou três gols aos 29 e aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 17 do segundo. Além dele, também marcaram Bruno Cazarini aos três da primeira etapa, Rafael Marques aos 22, Vinícius aos 36 e Catito aos 46 da segunda etapa.