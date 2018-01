Copa SP: Paulistas quase classificados Dezesseis partidas abriram a jornada da tarde deste domingo da segunda rodada da 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dez times paulistas conseguiram a segunda vitória consecutiva e praticamente garantiram vaga na segunda fase da competição. Segundo os critérios de desempate, o time de melhor campanha é o América-SP, pelo Grupo J. Na primeira rodada o time de São José do Rio Preto venceu o Náutico-RR por 7 a 1. Desta vez, bateu o Gama-DF por 2 a 0, ficando com um saldo positivo de oito gols. Quem também surpreende é o Grêmio Barueri, pelo Grupo I. Na primeira rodada havia goleado o Santa Inês-MA por 5 a 2. Nesta tarde fez 5 a 1 no São Raimundo, com quatro gols do novo artilheiro da competição, Taguara. Pelo Grupo D, o Campinas fez 3 a 1 no S ão Caetano e seguiu com 100% de aproveitamento. O Comercial, no Grupo A, bateu o Brasiliense por 3 a 0. Em partida emocionante, o Noroeste goleou a Ponte Preta por 5 a 3, pelo Grupo F. Outro time de Campinas que perdeu foi o Guarani, que foi batido pelo ECUS, de Suzano, por 2 a 1, pelo Grupo F. Ainda venceram a segunda consecutiva o Atlético Sorocaba, que venceu o Lençoense pelo Grupo G, o Ituano, que pelo Grupo H fez 3 a 2 no CRB-AL e o União São João, que venceu o Mogi Mirim por 1 a 0, em partida válida pelo Grupo S. Confira resultados da tarde: Comercial-SP 3 x 0 Brasiliense-DF; Paulista-SP 0 x 4 Criciúma-SC; Campinas-SP 3 x 1 São Caetano-SP; Tupã-SP 1 x 5 Vitória-BA; Noroeste-SP 5 x 3 Ponte Preta-SP; Lençoense-SP 0 x 3 Atlético Sorocaba-SP; Ituano-SP 3 x 2 CRB-AL; Grêmio Barueri-SP 5 x 1 São Raimundo-AM; América-SP 2 x 0 Gama-DF; Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Marília-SP; Palestra-SP 3 x 4 Atlético-MG; Ecus-SP 2 x 1 Guarani-SP; Nacional-SP 1 x 1 Portuguesa-SP; São Vicente-SP 3 x 4 Corinthians-AL; União São João-SP 1 x 0 Mogi Mirim-SP e Rio Branco-SP 3 x 0 Guarany-CE.