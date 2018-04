Copa SP: Portuguesa confia no título A Portuguesa preparou tudo para reviver a "Era Dener" e conquistar amanhã seu segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A confiança no bom resultado é tanta que os dirigentes do clube conseguiram convencer a Federação Paulista a transferir a decisão do Pacaembu para o Canindé. A lusa comandada por Edu Marangon, no entanto, terá pela frente um adversário dificílimo no jogo previsto para 16 horas: o Cruzeiro, do técnico Ney Franco, que não sabe o que é perder há mais de seis meses. A principal preocupação de Marangon para a partida é com o aspecto psicológico de seus jogadores. "Neste momento não há muito o que fazer em termos táticos e técnicos. O fundamental é deixar os jogadores concentrados mas, ao mesmo tempo, calmos, sem desespero." O treinador pretende usar a seu favor o fato de jogar com o apoio da torcida que, desde 1991, quando o falecido Dener era júnior, não comemora o título da Copa São Paulo. Se Marangon quer usar a torcida, Ney Franco garante ter o antídoto. "Vamos fazer o mesmo que fizemos contra o São Paulo: tentar dominar o jogo logo no início para fazer com que a torcida fique irritada e ?jogue? a nosso favor." O treinador cruzeirense diz ter achado "um pouco estranha" a decisão de jogar no Canindé, mas não reclama. "Nos outros jogos o nosso maior problema foi a qualidade do gramado. Se o campo estiver bom, será melhor para nós." Marangon confia na força do ataque da Lusa, o melhor da Copa. Uma das maiores esperanças é o atacante Alex Afonso. Segurança - O jogo entre Portuguesa e Cruzeiro será realizado com os portões abertos. A polícia e os dirigentes da Portuguesa estão seguros de que os problemas apresentados na decisão das últimas duas edições da Copa São Paulo, quando houve violentos confrontos entre torcedores e policiais, não se repetirão. "O fato de Corinthians, Palmeiras e São Paulo terem ficado de fora da final nos deixa menos preocupados", admitiu o comandante do 2º Batalhão de Choque, major Marcos Marinho. Segundo o comandante, cerca de cem policiais vão trabalhar no Canindé para garantir a segurança dos torcedores, um número considerado suficiente para as dimensões do estádio, que comporta 23 mil pessoas. "Mesmo assim, estamos nos prevenindo para a possibilidade de uma lotação total das arquibancadas", afirmou Marinho. "Se isso acontecer, os policiais que estarão lá estarão capacitados para fechar os portões e dispersar os torcedores que ficarem de fora." Por questões de segurança, a diretoria da Portuguesa determinou que só será permitida a presença de maiores de cinco anos, acompanhados pelos pais.