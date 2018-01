Copa SP: semifinais em Santo André As semifinais da 34ª Copa São Paulo de Juniores serão realizadas no estádio Bruno José Daniel, quarta-feira à tarde. O local foi determinado pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol, que confirmou a rodada dupla, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil (canal fechado) e Rede Vida (canal aberto): Palmeiras x Internacional-SP, às 15h00; Santo André x Vasco da Gama, às 18h00. A opção por Santo André é para deixar os clubes mais próximos da capital, onde serão realizados os jogos finais, sábado, no Pacaembu. O regulamento prevê que caso haja empate no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos (dois tempos de 15 minutos) e , caso persista o empate, a vaga será definida nas penalidades. Sem favoritos - Pelo equilíbrio visto até agora na competição, fica muito difícil apontar favoritos. Mas o retrospecto favorece os clubes do interior, Santo André e Internacional, que mantém 100% de aproveitamento em cinco jogos. O time do ABC despachou, na primeira fase, o favorito São Paulo. Nas quartas-de-final venceu o Cruzeiro, por 3 a 2. Entre seus destaques estão o lateral-esquerdo Richarlyson, campeão paulista pelo Ituano ano passado, e os meias Tássio e Denni. A Internacional também derrubou outro favorito na fase inicial: o Corinthians. Seu time é forte e equilibrado. Seu ataque marcou 18 gols, enquanto a defesa sofreu apenas sete. O franzino meia Tuti articula as principais jogadas ofensivas, fazendo de Waldison o artilheiro da competição, com seis gols, e Fabinho, vice, com cinco gols. Os grandes - O Palmeiras, que ficou mesmo sem o artilheiro Wagner por indisciplina, tem como destaques o zagueiro Daniel, o lateral-esquerdo Diego, o meia Alceu e o atacante Edmílson, artilheiro do time com cinco gols, dois deles decisivos na vitória de 3 a 2 sobre o Vitória. Atual campeão paulista da categoria, o Palmeiras busca a sua primeira conquista na Copa São Paulo. Na primeira fase só eliminou o Bahia pelo número de gols marcados - 13 contra 11. Nas oitavas eliminou o Taubaté somente nos pênaltis, mas o time está crescendo dentro da competição e reúne amplas condições de ser finalista. O Vasco da Gama, único semifinalista que foi campeão (1992), é um time experiente. Vários jogadores defenderam o Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série B, como Felipe Alves, Bruno Leite e Giovani. Mas seus destaques, até agora, foram o lateral Claudemir, que marcou quatro gols, e o atacante Léo Macaé.